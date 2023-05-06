嘉義火車站大門未開 如廁不便惹怨

因應嘉義市鐵路高架化2025年完工，台鐵與嘉市府改造古蹟嘉義火車站，市府發包執行「光環境改善工程」，原訂展延到3日完工，但合約到期仍在施工，連火車站前廣場步道地磚也開挖封閉，火車站大門至今未開，如廁不便引發旅客抱怨。

嘉義火車站是嘉義市門面，平常單日進出約2萬人，是雲嘉南交流匯集交通樞紐，火車站改造光環境改善至今未完工，火車站大門無法打開，旅客進出從側門，還要使用臨時廁所，如今連火車站前廣場步道地磚也開挖封閉，旅客抱怨。

市府交通處說，光環境改善工程展延到3日完工，工程延誤，廠商加派工人加緊趕工，火車站主體光環境改善完成，目前一併進行最後階段的火車站前廣場步道地磚、座椅等改善。台鐵嘉義站表示，站內公廁改善完成上周末開放，站外臨時廁所日前撤除。

市府爭取營建署城鎮風貌及創生環境營造計畫補助，進行站前光環境改善規畫設計，去年6月啟動改造，補助800萬元加自籌800萬元，合計1600萬元，整合廣場界面景觀，優先雨遮動線，延伸遮風避雨步行與接送空間，讓市民旅客享有人本優化城市空間。

原火車站前風雨走廊太陽能板被批妨礙觀瞻，協調後拆除，光環境改善後，採暖色系間接光源，點亮火車站低調優雅古蹟，與一旁市立美術館相互呼應，讓城市的美從市中心點向外發散。