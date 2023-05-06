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南市府力拚 輔導2市場拿5星
台南被稱為美食之都，但去年經濟部辦理優良市集評選，全台選出14處5星市集，六都都有市場上榜，唯獨台南掛零，昨天議員陳怡珍質詢要求市府積極輔導商圈攤商。市場處說，今年目標輔導2處市場奪五星，西市場外廓攤販區1個月內動工，明年3月底完工。
陳怡珍表示，台南曾有東市場評選5星市集，前年疫情停辦，去年評比14處5星市集，包含台北3處、新北6處、桃園2處、台中2處、高雄1處，台南這次只獲得4星優良市集，分別是永康公有零售市場、西門淺草青春新天地、下營公有零售市場、鄭仔寮花園夜市及武聖夜市等5處市集。
陳怡珍說，今年經濟部「2023台灣五星集優良市集暨樂活名攤」評核計畫，3月9日公告，要求市府做好準備，輔導商圈攤商，拿出信心奪星。畢竟傳統市場經營不易，期待台南再度出現5星市集，創造更大商機。
經發局市場處長陳豪吉表示，今年預計在溪南、溪北爭奪2個5星市集，積極輔導禽肉食攤商申請冷鏈系統，優化軟硬體設施，推動5星市集。市場處說，今年目標還包括4星市集 (含展延)10 處、3星市集35處；4至5星名攤 (含展延)至少30處、3星名攤250處。
鼓勵市集攤鋪自我改善挑戰高星，先由地方辦理3星市集攤鋪位報名評核，提供輔導機制及經費，改善競爭力爭取曝光，另通過中央評核最高5星評等，市集發獎勵金10萬，攤舖位獎勵金1.2萬，鼓勵踴躍爭取。
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