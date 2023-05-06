台南果樹熱又渴 水車載水上山搶救

台南久旱不雨連日飆38度高溫，山區芒果進入開花結果期，果農憂心缺水影響果實「長不大」或「只開花不結果」，市府爭取水利署3000萬元補助載水上山供灌，除玉井等芒果產區，擴大到大內酪梨及東山龍眼等，每天約載水500噸供農民定點取用，農民感謝這些救命水，一直等不到下雨，希望供灌到汛期；水利局表示，澆灌行動持續到6月中旬雨季。

市府說，南部春雨20年來最少，農民反映缺水嚴重，果樹只開花不結果，或結小果後開始落果，將嚴重影響收成，市長黃偉哲決定啟動載水上山搶救果樹，向水利署爭取2000萬元補助水車運輸、水桶等設施，選定從新化區虎頭埤取水後載水到山區灌溉。

第一階段4月12日啟動水車載水，水車從虎頭埤後埤取水，載運至玉井、楠西、左鎮及南化29個供水點供果農就近取用，運水車不間斷巡視供補水，載運超過500趟供應逾6000噸農業灌溉用水，前來載水的農民說，雖然辛苦一點，但以前乾旱沒水就只能束手無策，今年還有水補救。

議員陳秋宏說，大內農民陳情酪梨也進入開花結果期，擔心缺水長不大，向市府反映獲正面回應；市府再度向水利署爭取1000萬元擴大載水供灌經費，預計協助大內，東山等區酪梨，龍眼，荔枝等當季果樹農作灌溉，下周啟動，2區各設7個取水點，總計爭取到3000萬元，全部投注在全面照顧山區農民。

黃偉哲表示，芒果是農產外銷主力產品，更是山區重要產業，今年雨水特別少，3月便指派市府副秘書長率各區長及相關局處前往產地召開山區芒果產業灌溉水短缺因應會議，務必做好多元用水調度，聆取農民對取水地點的建議，感謝水利署協助市府抗旱，擴大幫助農民度過乾旱難關，維持台南水果高品質好名聲。