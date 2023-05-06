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虎尾老人活動中心 新建補助核定

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣虎尾鎮公所日前和立法委員林文瑞（左四）、縣府社會處副處長陳怡君（右四）等人至新建老人活動中心基地現勘。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣虎尾鎮公所日前和立法委員林文瑞（左四）、縣府社會處副處長陳怡君（右四）等人至新建老人活動中心基地現勘。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣虎尾鎮65歲以上長者破萬人，老人活動中心老舊、空間狹小，地方提出新建活動中心計畫，衛福部薛瑞元昨到預定地勘察表示，已核定3960萬元前瞻經費補助，興建3層樓老人活動中心，有關懷據點、長青食堂及老人日間照顧中心等，社會處估計每年可服務4800名長輩。

薛瑞元說，衛福部核定3960萬元補助，一樓社區照護關懷據點與辦公室，二樓老人文康中心，三樓做日照中心，白天照護輕微失能的老人，期待地方政府趕快招標，因營建成本愈來愈高，人工不好找，早日完工照護老人，邁入高齡社會，早期老人活動中心缺乏功能性，中央補助興建老人活動中心政策持續，但要看地方計畫是否符合長照需求，地點是否合適。

國民黨立委林文瑞日前為地方訴求請命，民進黨立委蘇治芬昨天邀請衛福部長薛瑞元到預定地勘察，蘇治芬說，中央核定4億多元在沿海11個鄉鎮建長照據點，地方政府只需負擔1成經費，請薛瑞元來讓長輩有好的活動地點，得到更好照顧。

蘇治芬表示，衛福部補助是用書面審核，虎尾有8個部會補助經費，每個工程之間若能兼顧空間布局，才能兼顧城市美學。

虎尾新建老人活動中心預定地位在百年水塔旁閒置空地，該筆土地是鎮公所產權，為滿足老人多元服務需求，規畫蓋1座3層樓老人活動中心，加裝空調設備、水電消防，設置無障礙電梯、廁所等設施。

雲林縣虎尾鎮老人活動中心早已老舊、空間狹小不敷使用，地方提出新建活動中心計畫，民進黨立委蘇治芬（右二）昨邀請衛福部長薛瑞元（左一）到場勘查，當場宣布核定3960萬元經費。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮老人活動中心早已老舊、空間狹小不敷使用，地方提出新建活動中心計畫，民進黨立委蘇治芬（右二）昨邀請衛福部長薛瑞元（左一）到場勘查，當場宣布核定3960萬元經費。記者陳雅玲／攝影

薛瑞元 衛福部 蘇治芬

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