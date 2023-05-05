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因應氣候變遷 南水局加強多元水源開發調度

中央社／ 台南5日電

南部地區水情不佳，南水局指出，近年前瞻基礎建設加強執行伏流水、再生水等多元水資源建設，已大幅增加南部地區區域供水韌性，降低去年及今年旱象衝擊。

經濟部水利署南區水資源局今天發布新聞稿指出，高屏溪是高雄地區主要取水來源，流域地下含水層蘊藏量豐厚且透水性良好，為充分運用豐沛水資源，除沿岸已設置8處伏流水取水設施外，將再開發荖濃溪（里嶺）伏流水，預計115年可產水每日10萬立方公尺，並持續評估上游增設伏流水設施可行性。

南水局指出，曾文與南化水庫聯通管預定於明年完工，屆時可強化區域調度能力，充分發揮台南與高雄區域供水特性，提高南部地區供水韌性。

南水局指出，除傳統水資源，目前積極推動科技造水，其中台南海水淡化廠興建計畫正著手進行補充調查及先期作業，預計明年完成工程招標、第1期工程將於117年完成，屆時將可供應每日10萬立方公尺海淡水。

南水局指出，另外為善用曾文溪感潮河段水資源，已辦理「曾文溪感潮河段水資源利用模廠建置計畫」，透過模廠試驗操作及成果進行彙整分析，以作為後續半鹹水實廠計畫推動參考，面對未來極端氣候的挑戰，南水局將持續推動各項多元水資源建設。

水資源 曾文 台南

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