「嘉義優鮮」香港超市設專區 拓展農產外銷

中央社／ 嘉義縣5日電
嘉義縣長翁章梁。聯合報系記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁。聯合報系記者黃于凡／攝影

香港連鎖超市People's Market今天設置「嘉義優鮮」專區，專售有產銷履歷、食安認證的嘉義縣農漁產品。縣長翁章梁說，「嘉義優鮮」品牌已在日本、香港設點，未來的目標是行銷全世界。

嘉義縣政府委託台灣好農公司在香港People's Market設置「嘉義優鮮」專區，販售來自嘉義的當季限定蔬果農產、小包裝休閒產品及料理方便的冷凍漁產品，今天上午在縣府招商空間舉行香港超市專區成立記者會。

翁章梁致詞表示，「嘉義優鮮」是嘉義縣府創設的品牌，產品嚴選具有產銷履歷、食安品管、品牌特色及行銷效益等優質產品，國內外的消費者認明產品上的標章貼紙及QR Code的追溯功能，可以放心選購。

翁章梁說，「嘉義優鮮」產品目前已在日本、香港設點，未來目標要將嘉義優良農特產行銷到全世界。

農業處指出，此次共計15家業者、42品項上架銷售，包括嘉義極光哈密瓜、鳳梨、鵪鶉皮蛋、山葵拌麵、苦瓜酥、虱目魚、鱸魚及白蝦，People's Market在香港總共有5間門市，消費者都可以同步採購來自嘉義縣的優質產品。

此外，為慶祝People's Market嘉義優鮮專區開賣，即日起3天內在香港新蒲崗門市舉理嘉義當季水果試吃品嘗活動，並祭出首波優惠專區商品9折，第二波消費滿500元港幣贈送當季限量嘉義極光哈密瓜，希望能與香港民眾更親近。

除實體通路外，農業處表示，縣府輔導30家業者上架台灣好農跨境電商平台嘉義優鮮專區，海外消費者可透過網路直接下單、零售交易，讓小農也有機會透過網路行銷加入跨國網購供應連。

嘉義 香港 產銷履歷 翁章梁

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