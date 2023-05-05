抓交替？嘉義水上嘉南大圳驚傳中年男溺水 車箱留紙條

嘉義水上一名年約60歲男子，今天下午4點半，被2名前往萬能路嘉南大圳步道運動村民發現，疑似浮在水面上掙扎，嚇壞2人，趕緊通報警消救援；嘉縣消防局4點41獲報水上消防分隊出動3名人員及橡皮艇等器具到場搶救，5點順利找到溺者，拉上岸，無生命跡象，送台中榮總嘉義分院急救，詳細事故原因待警方調查釐清。

目擊者表示，當時他正在步道上行走，突然看見有人在水面上掙扎，嚇得他趕緊通報警消，並與另一名目擊者分頭找繩子及救生圈，想協助救援，但，一下子溺者已浮在水面上沒動了。