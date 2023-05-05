聽新聞
test
0:00 / 0:00
抓交替？嘉義水上嘉南大圳驚傳中年男溺水 車箱留紙條
嘉義水上一名年約60歲男子，今天下午4點半，被2名前往萬能路嘉南大圳步道運動村民發現，疑似浮在水面上掙扎，嚇壞2人，趕緊通報警消救援；嘉縣消防局4點41獲報水上消防分隊出動3名人員及橡皮艇等器具到場搶救，5點順利找到溺者，拉上岸，無生命跡象，送台中榮總嘉義分院急救，詳細事故原因待警方調查釐清。
目擊者表示，當時他正在步道上行走，突然看見有人在水面上掙扎，嚇得他趕緊通報警消，並與另一名目擊者分頭找繩子及救生圈，想協助救援，但，一下子溺者已浮在水面上沒動了。
據了解，該溺水男子自行騎機車，並停在嘉南大圳步道，機車座椅箱內，有張黃色紙條寫著「1925安心專線」；村民說，同一處，去年也有位女性，再此溺斃死亡，地方傳聞嘉南大圳有「抓交替」的說法，不能不信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言