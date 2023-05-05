快訊

日本石川縣規模6.3地震…無人島被搖到「沙塵瀰漫」 觀光客當場看傻

玩台灣29天花13萬！她大嘆「失控的台灣物價」 網傻眼：專挑貴的吃

郭台銘宣布辦四場大造勢 下周五踩侯友宜大本營「希望代表藍出戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「呷飯攪沙」成過去式 濁水溪堤岸變公園還要做這個

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣濁水溪堤岸樹仔腳段從雜草叢生的空間變成親子公園，休憩空間相當足夠。記者陳苡葳／攝影
雲林縣濁水溪堤岸樹仔腳段從雜草叢生的空間變成親子公園，休憩空間相當足夠。記者陳苡葳／攝影

雲林縣濁水溪南岸堤防過去塵土飛揚，在第四河川局施作揚塵防制、堤段3期工程改善環境後，現在風砂不再大，也多了綠色遊憩空間，立法委員劉建國今再和四河局長李友平、西螺鎮長廖秋萍、縣議員鄭玲惠等人現勘大新堤段，計畫第4期工程，以引進遊憩硬體設施、打造親水空間為主，作為1處全齡化的堤段公園。

濁水溪揚塵防制前，原有面積達2000公頃的河川裸露沙洲，歷經多年改善，現在僅存85公頃裸露地，劉建國說，過去的狀態難以供居民利用，堤段空間也雜草叢生，易成治安死角，如今揚塵不再，並逐步綠美化堤段。

四河局5年前開始從莿桐樹仔腳堤段進行改善工程，共分3期，投入總經費5550萬元。1、2期在莿桐鄉境內，建置親子公園、散步步道、大溜滑梯及苦楝樹樹屋等，不只是當地民眾的休閒場所，假日也有許多鄰近鄉鎮民眾慕名而至。

第3期則在西螺鎮大新里境內，經費1300萬元，目前第1階段已完工，正在進行擋土牆建置等綠美化主體工程，搭配現地保留的植生及新植喬灌木，營造水岸土地綠色悠然景致，劉建國表示，後續尚有700公尺將納入第4期工程，規畫設置遊樂及親水設施設備，以全齡公園為施作目標。

另，古坑棋盤、永光、新庄、華南、華山等山區，最近傳出8處野溪、道路及老舊排水設施有阻塞和損壞情形，劉建國今與水土保持局現勘，他指出，梅雨季節即將來臨，沒盡快疏通、搶修恐會釀災，水土保持局副局長王晉倫允諾速速改善，還給農民、居民一個安全的務農及出入環境。

雲林縣濁水溪堤岸樹仔腳段從雜草叢生的空間變成親子公園，內有大溜滑梯。記者陳苡葳／攝影
雲林縣濁水溪堤岸樹仔腳段從雜草叢生的空間變成親子公園，內有大溜滑梯。記者陳苡葳／攝影
雲林縣濁水溪堤岸樹仔腳段從雜草叢生的空間變成親子公園。記者陳苡葳／攝影
雲林縣濁水溪堤岸樹仔腳段從雜草叢生的空間變成親子公園。記者陳苡葳／攝影
雲林縣濁水溪堤岸樹仔腳段從雜草叢生的空間變成親子公園，景致怡人。記者陳苡葳／攝影
雲林縣濁水溪堤岸樹仔腳段從雜草叢生的空間變成親子公園，景致怡人。記者陳苡葳／攝影
雲林縣濁水溪堤岸樹仔腳段從雜草叢生的空間變成親子公園，休憩空間相當足夠。記者陳苡葳／攝影
雲林縣濁水溪堤岸樹仔腳段從雜草叢生的空間變成親子公園，休憩空間相當足夠。記者陳苡葳／攝影
立法委員劉建國（前右）會勘雲林古坑棋盤、永光、新庄、華南、華山等山區，確認8處野溪、道路及老舊排水設施阻塞和損壞情形。記者陳苡葳／翻攝
立法委員劉建國（前右）會勘雲林古坑棋盤、永光、新庄、華南、華山等山區，確認8處野溪、道路及老舊排水設施阻塞和損壞情形。記者陳苡葳／翻攝
立法委員劉建國（前右）會勘雲林古坑棋盤、永光、新庄、華南、華山等山區，確認8處野溪、道路及老舊排水設施阻塞和損壞情形。記者陳苡葳／翻攝
立法委員劉建國（前右）會勘雲林古坑棋盤、永光、新庄、華南、華山等山區，確認8處野溪、道路及老舊排水設施阻塞和損壞情形。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣濁水溪堤岸樹仔腳段現已改善成親子公園，立法委員劉建國（左二）等人今再現勘西螺大新堤段，計畫施作第4期工程，引進遊憩硬體設施，打造親水空間。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣濁水溪堤岸樹仔腳段現已改善成親子公園，立法委員劉建國（左二）等人今再現勘西螺大新堤段，計畫施作第4期工程，引進遊憩硬體設施，打造親水空間。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣濁水溪堤岸樹仔腳段從雜草叢生的空間變成親子公園，苦揀樹樹屋是一大特色。記者陳苡葳／攝影
雲林縣濁水溪堤岸樹仔腳段從雜草叢生的空間變成親子公園，苦揀樹樹屋是一大特色。記者陳苡葳／攝影

劉建國 濁水溪

延伸閱讀

五一放假有歧視 跨黨立委：應改國定假

調查局惡火燒了什麼？ 蔡清祥：沒有大陸資安犯罪資料遭破壞

與病友團體會面 賴清德：政見將納癌症新藥支持基金

準農業部長「5次哭哭」 陳吉仲親曝原因：我感情豐富

相關新聞

「呷飯攪沙」成過去式 濁水溪堤岸變公園還要做這個

雲林縣濁水溪南岸堤防過去塵土飛揚，在第四河川局施作揚塵防制、堤段3期工程改善環境後，現在風砂不再大，也多了綠色遊憩空間，...

雲林虎尾老人破萬 新建老人活動中心有譜了

雲林縣虎尾鎮65歲以上長者破萬人，邁入高齡城鎮，當地老人活動中心早已老舊、空間狹小不敷使用國民黨立委林文瑞前天才為地方訴...

「打詐台南隊」超前布署 黃偉哲：全民反詐一起啟動

台南市打詐、阻詐成果豐碩，今年第一季攔阻金額更高達2億多元，為六都第一。台南市長黃偉哲於今天「全民反詐啟動日」帶領警察局...

連接嘉義縣市軍輝橋封閉改道 部分用路人不習慣分流誤入車道

嘉義縣市重要交通樞紐軍輝橋改建，上下游興設2座便橋，下午2點軍輝橋封閉，施工期間用路人逆時鐘分流改道，公路總局五工處派義...

台南新化老街「科技執法」惹民怨 市府警方提改善方法

台南市新化區新化老街商家反映科技執法造成生意下滑，部分進貨廠商不堪卸貨臨停過久遭罰、拒絕送貨，呼籲「臨停項目希望兼顧商家...

嘉義優鮮小農42項產品 香港People’s Market也能買到

嘉義縣政府開拓「嘉義優鮮」海外市場，今天在香港連鎖超市People’s Market新浦崗門市設置專區，販售台灣蔬果及冷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦