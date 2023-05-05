「呷飯攪沙」成過去式 濁水溪堤岸變公園還要做這個

雲林縣濁水溪南岸堤防過去塵土飛揚，在第四河川局施作揚塵防制、堤段3期工程改善環境後，現在風砂不再大，也多了綠色遊憩空間，立法委員劉建國今再和四河局長李友平、西螺鎮長廖秋萍、縣議員鄭玲惠等人現勘大新堤段，計畫第4期工程，以引進遊憩硬體設施、打造親水空間為主，作為1處全齡化的堤段公園。

濁水溪揚塵防制前，原有面積達2000公頃的河川裸露沙洲，歷經多年改善，現在僅存85公頃裸露地，劉建國說，過去的狀態難以供居民利用，堤段空間也雜草叢生，易成治安死角，如今揚塵不再，並逐步綠美化堤段。

四河局5年前開始從莿桐樹仔腳堤段進行改善工程，共分3期，投入總經費5550萬元。1、2期在莿桐鄉境內，建置親子公園、散步步道、大溜滑梯及苦楝樹樹屋等，不只是當地民眾的休閒場所，假日也有許多鄰近鄉鎮民眾慕名而至。

第3期則在西螺鎮大新里境內，經費1300萬元，目前第1階段已完工，正在進行擋土牆建置等綠美化主體工程，搭配現地保留的植生及新植喬灌木，營造水岸土地綠色悠然景致，劉建國表示，後續尚有700公尺將納入第4期工程，規畫設置遊樂及親水設施設備，以全齡公園為施作目標。