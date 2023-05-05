雲林虎尾老人破萬 新建老人活動中心有譜了

雲林縣虎尾鎮65歲以上長者破萬人，邁入高齡城鎮，當地老人活動中心早已老舊、空間狹小不敷使用國民黨立委林文瑞前天才為地方訴求請命，民進黨立委蘇治芬今帶來好消息，她邀請衛福部長薛瑞元今到預定地勘察，並說已核定該處3960萬元前瞻經費補助。

虎尾鎮新建老人活動中心預定地位於百年水塔旁的閒置空地，該筆土地為虎尾鎮公所所有，為滿足老人多元服務需求，地方規畫在此蓋1座3層樓的老人活動中心，並加裝空調設備、水電消防，及設置無障礙電梯、廁所等設施。

蘇治芬說，中央已核定4億多在雲林沿海11個鄉鎮興建長照據點，地方政府只需負擔1成的經費，今天請衛福部長薛瑞元來，目的是讓長輩有一個好的活動地點，得到更好的照顧。

薛瑞元說，虎尾老人活動中心衛福部已核定新台幣3960萬元的補助，要興建3層，一樓是社區照護關懷據點與辦公室，讓較健康的老人可以在此活動，延緩失能，二樓是老人文康中心，三樓是做日照中心，白天照護輕微失能的老人。

他期待地方政府趕快進行招標，因為營建成本愈來愈高，人工不好找，早日完工就能早日提供老人照護。

他也指出，目前台灣已是高齡化社會，但早期的老人活動中心缺乏功能性，中央補助興建老人活動中心的政策還是會持續，但要看地方提的計畫是否符合長照的需求及地點是否合適才會通過。