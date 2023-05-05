監委申請調查陳凱凌涉貪案 南市政風處回應了

有關監察委員針對台南市府經濟發展局前局長陳凱凌，涉及利用職務上機會詐取財物、公務員詐欺得利、財產來源不明、偽造文書及洗錢等罪嫌遭檢方起訴在案，申請自動調查一案，台南市政府政風處重申，未拖延也未包庇。

政風處表示，經發局前局長陳凱凌，涉犯貪汙治罪條例及財產來源不明等罪，經台南地方檢察署於112年4月20日起訴在案，陳在去年12月21日遭搜索並於同月23日裁定羈押後，市府已令其離職不予任用，期間並全力配合台南地檢署偵辦。

市府於去年5月接獲相關陳情檢舉後，即交由政風處主動展開調查，並於6月14日將調查結果移請台南地檢署偵參，重申本府沒有拖延也沒有包庇，相關之行政責任將俟司法機關偵查與法院審理情形，另予追究;本府並將全力配合監察院之調查。

政風處對於相關防弊監督機制的策進，市長黃偉哲已在本屆就職後在12月27日召開第1次市政會議，即率領全體首長共同簽署透明廉政公約，推動行政透明措施，務必使各機關行政作業流程公開、申請案及審議案件進度得以查詢，並定期公開市府員工受贈財物、飲宴應酬、請託關切及其他廉政事件登錄數據等，讓市府接受全民監督，不僅公開、還要透明，杜絕違法犯紀情事發生，一起努力為市民服務。