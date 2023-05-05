疫後振興補助不可有縣市差距 王美惠爭取嘉義市商圈納入

經濟部中小企業處為振興疫後經濟，編列特別預算，舉辦「商圈營造優美環境、輔導產品低碳化及競賽活動」，編列經費8億元，全國商圈306處，受限預算，經濟部只能協助200處商圈，打造低碳綠色商圈新商機。立委王美惠質詢要求經濟部將嘉市商圈，納入疫後振興補助對象。

經濟部表示，今年度為活絡地方商圈經濟及創造就業機會，將結合交通部觀光局、地方政府及商圈組織協力合作，提供資源，補助商圈提升美學，營造優美環境及自主行銷活動，輔導商圈及店家，自產品、遊程方面導入減碳、循環使用、回收再利用，以及再生設計概念等。

另將引導店家改善或開發低碳產品或服務，串聯景點及店家，設計綠色友善體驗遊程，再輔以專家協助，共同打造示範商圈。經濟部應允協助嘉義市商圈文化促進會，以及諸羅街區科技發展協會，申請補助，以專人專線ㄧ對一諮詢協助。

王美惠說，中小企業處統計，全國商圈共306處，非屬六都商圈118處，含括嘉市現有2處商圈，為強化嘉市商圈經營量能，平衡城鄉發展，要求將嘉市商圈納入補助。疫後特別預算3月24日立法院三讀通過。其中經濟部編列817.5億，包含推動產業及中小企業升級轉型317.5億，另推動疫後活絡商圈政策，希望創造更多就業機會。