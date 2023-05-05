快訊

鄭文燦批照片影射不負責任 徐巧芯：等於承認出席詐騙首腦春酒

拿坡里義甲冠軍狂歡：球王馬拉度納之後，33年的漫長等待

「打詐台南隊」超前布署 黃偉哲：全民反詐一起啟動

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
市長黃偉哲感謝第三分局長安派出所警員楊智瑋（左二）將POPO鴿化身海報主角，協助反詐宣導工作。記者邵心杰／攝影
市長黃偉哲感謝第三分局長安派出所警員楊智瑋（左二）將POPO鴿化身海報主角，協助反詐宣導工作。記者邵心杰／攝影

台南市打詐、阻詐成果豐碩，今年第一季攔阻金額更高達2億多元，為六都第一。台南市長黃偉哲於今天「全民反詐啟動日」帶領警察局等跨局處，展現共同打擊詐騙犯罪的決心與行動，黃偉哲說，多一點警覺提醒，多一點關懷慰問，就能避免詐騙案件發生。

台南市刑大大隊長林宏昇說，台南市今年第一季攔阻詐騙件數也持續為六都第一，攔阻金額更高達2億多元。不光如此，今年度查獲詐欺集團共41個集團、436個成員，收押200多人，警方在打詐、阻詐全力以赴。

去年初，台南市在反詐宣導工作超前布署，領先行政院打擊詐欺策略整合各局處資源，全國首創建立反詐宣導工作大平台，後續升級成為「打詐台南隊」，共同研擬預防詐騙宣導策略，識詐宣導教育工作獲得警政署評核全國特優。

市長黃偉哲在會中表揚第一分局、永康分局、第五分局及佳里分局等績優單位外，也頒發獎座給中國信託西台南分行、東台南分行、中台南分行及永康分行等阻詐績優金融機構。

黃偉哲表示，反詐成果有賴於公部門各局處發揮使命感共同合作，同時更重要的是市民對台南市有認同感，主動積極參與反詐工作，多一點警覺提醒，多一點關懷慰問，就能避免詐騙案件發生，公私協力齊心打造城市安全感，透過有感宣導，全民反詐，一起啟動。

市府邀請裕文國小「防詐少女團」表演的宣導情境劇，也感謝將POPO鴿化身海報主角，傳授民眾現金普發防詐要點等設計宣導海報的警察繪師第三分局長安派出所警員楊智瑋。

楊智瑋曾在國外動畫公司就職，投身警察工作後，利用他的多媒體製作專長，設計不少宣導短片，他說，原本粉專用來紀錄警察生活的怨念或開心的點點滴滴，沒想到受到各界歡迎，希望POPO鴿能多提醒民眾一點，就已經足夠了。

市長黃偉哲致贈紅榜給警察局長廖宗山，識詐宣導教育工作獲得警政署評核全國特優。記者邵心杰／攝影
市長黃偉哲致贈紅榜給警察局長廖宗山，識詐宣導教育工作獲得警政署評核全國特優。記者邵心杰／攝影
台南市長黃偉哲於今天「全民反詐啟動日」帶領警察局等跨局處，展現共同打擊詐騙犯罪的決心與行動。記者邵心杰／攝影
台南市長黃偉哲於今天「全民反詐啟動日」帶領警察局等跨局處，展現共同打擊詐騙犯罪的決心與行動。記者邵心杰／攝影

詐騙

延伸閱讀

全運會10月台南登場 爭取1.7億進行14場館整備迎賽事

全運會10月台南登場 14場館整備迎賽事

台南今年累積腸病毒送醫突破3095人次 超過去年同期4倍

協助青年就業 黃偉哲邀台積電等50間企業辦高中職就業博覽會

相關新聞

「打詐台南隊」超前布署 黃偉哲：全民反詐一起啟動

台南市打詐、阻詐成果豐碩，今年第一季攔阻金額更高達2億多元，為六都第一。台南市長黃偉哲於今天「全民反詐啟動日」帶領警察局...

連接嘉義縣市軍輝橋封閉改道 部分用路人不習慣分流誤入車道

嘉義縣市重要交通樞紐軍輝橋改建，上下游興設2座便橋，下午2點軍輝橋封閉，施工期間用路人逆時鐘分流改道，公路總局五工處派義...

台南新化老街「科技執法」惹民怨 市府警方提改善方法

台南市新化區新化老街商家反映科技執法造成生意下滑，部分進貨廠商不堪卸貨臨停過久遭罰、拒絕送貨，呼籲「臨停項目希望兼顧商家...

嘉義優鮮小農42項產品 香港People’s Market也能買到

嘉義縣政府開拓「嘉義優鮮」海外市場，今天在香港連鎖超市People’s Market新浦崗門市設置專區，販售台灣蔬果及冷...

影／台南農民陳情缺水缺工 柯文哲反問農民該如何解決

民眾黨主席柯文哲下午到台南玉井區參加玉井區農會農業座談，聽取農民與青農近50人反映產區芒果面臨的缺水、缺工問題。柯文哲似...

西螺農會秒殺黃金粽預購日出爐！ 限量6萬顆賣完就沒了

雲林縣西螺地區盛產的稻米名聞遐邇，農會為了推廣黃金米，每年端午節前夕，動員包萬顆的「黃金粽」對外販售，搭配口感十足的在地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦