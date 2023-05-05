「打詐台南隊」超前布署 黃偉哲：全民反詐一起啟動

台南市打詐、阻詐成果豐碩，今年第一季攔阻金額更高達2億多元，為六都第一。台南市長黃偉哲於今天「全民反詐啟動日」帶領警察局等跨局處，展現共同打擊詐騙犯罪的決心與行動，黃偉哲說，多一點警覺提醒，多一點關懷慰問，就能避免詐騙案件發生。

台南市刑大大隊長林宏昇說，台南市今年第一季攔阻詐騙件數也持續為六都第一，攔阻金額更高達2億多元。不光如此，今年度查獲詐欺集團共41個集團、436個成員，收押200多人，警方在打詐、阻詐全力以赴。

去年初，台南市在反詐宣導工作超前布署，領先行政院打擊詐欺策略整合各局處資源，全國首創建立反詐宣導工作大平台，後續升級成為「打詐台南隊」，共同研擬預防詐騙宣導策略，識詐宣導教育工作獲得警政署評核全國特優。

市長黃偉哲在會中表揚第一分局、永康分局、第五分局及佳里分局等績優單位外，也頒發獎座給中國信託西台南分行、東台南分行、中台南分行及永康分行等阻詐績優金融機構。

黃偉哲表示，反詐成果有賴於公部門各局處發揮使命感共同合作，同時更重要的是市民對台南市有認同感，主動積極參與反詐工作，多一點警覺提醒，多一點關懷慰問，就能避免詐騙案件發生，公私協力齊心打造城市安全感，透過有感宣導，全民反詐，一起啟動。

市府邀請裕文國小「防詐少女團」表演的宣導情境劇，也感謝將POPO鴿化身海報主角，傳授民眾現金普發防詐要點等設計宣導海報的警察繪師第三分局長安派出所警員楊智瑋。