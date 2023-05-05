連接嘉義縣市軍輝橋封閉改道 部分用路人不習慣分流誤入車道

嘉義縣市重要交通樞紐軍輝橋改建，上下游興設2座便橋，下午2點軍輝橋封閉，施工期間用路人逆時鐘分流改道，公路總局五工處派義交指揮交通，但部分用路人仍誤入車道。

五工處、市府交通處派人到場，查看封閉改道交通情形，軍輝橋4線車道，封閉後分流行駛，部分車輛、機車駕駛人不習慣，誤入車道，抱怨號誌、指示牌不清楚，五工處與市府交通處檢討交通號誌。

施工期間用路人改行便橋，改道動線維持逆時鐘改道方式，即嘉市區往中埔鄉行駛下游通行便橋，中埔鄉往嘉市區行駛上游通行便橋，腳踏車與行人走專用道。部分用路人不習慣上、下游便道分流，擔心長達15個月交通黑暗期來臨，造成交通混亂。