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連接嘉義縣市軍輝橋封閉改道 部分用路人不習慣分流誤入車道
嘉義縣市重要交通樞紐軍輝橋改建，上下游興設2座便橋，下午2點軍輝橋封閉，施工期間用路人逆時鐘分流改道，公路總局五工處派義交指揮交通，但部分用路人仍誤入車道。
五工處、市府交通處派人到場，查看封閉改道交通情形，軍輝橋4線車道，封閉後分流行駛，部分車輛、機車駕駛人不習慣，誤入車道，抱怨號誌、指示牌不清楚，五工處與市府交通處檢討交通號誌。
施工期間用路人改行便橋，改道動線維持逆時鐘改道方式，即嘉市區往中埔鄉行駛下游通行便橋，中埔鄉往嘉市區行駛上游通行便橋，腳踏車與行人走專用道。部分用路人不習慣上、下游便道分流，擔心長達15個月交通黑暗期來臨，造成交通混亂。
五工處水上段說，軍輝橋封閉改道期間，便橋僅供一般汽、機車、公車、貨車等及行人通行，聯結車禁止行駛便橋，呼籲用路人，施工期間進入工區旁道路繞行通過時，應遵守交通標誌、標線、號誌及義交人員指揮引導，小心駕駛，確保行車安全。路況請多利用幸福公路APP及公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw)查詢路況，隨時注意收聽廣播訊息。
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