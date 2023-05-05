嘉義縣府宣示綠能家園 簽署企業誠信公約 提升反貪決心

嘉縣政府今日在故宮南院舉辦「綠能嘉園．勇敢超越」企業誠信暨圖利與便民論壇，宣示縣府提升綠能產業及反貪的決心，邀請嘉義地方檢察署、經濟部能源局進行演講；翁章梁說，綠電是國家重要政策，不該受公部門、地方民代、地方私人勢力干擾，才能讓綠電產業順利發展。

縣長翁章梁主持，法務部廉政署長莊榮松、台灣嘉義地方檢察署檢察長陳松吉、台灣電力公司嘉義區營業處長許墩貴及義守大學公共政策與管理學系教授蕭宏金等地方民代，出席座談會。

會上產、官、學三界一同簽署「企業誠信公約」，內容為產官協力共創嘉績、行政透明維護公益、發展綠能永續嘉園、便民措施產業有感及能源轉型農工實現5大宣言，宣誓公私協力合作。

嘉義縣綠能產業三大推動方向為綠能屋頂全民參與計畫、產業園區擴大設置太陽光電、畜農漁電共生，經發處積極輔導產業設置綠能，建立綠能投資環境，因應未來綠電需求遞增，以綠能推動、產業發展、智慧科技三大願景，帶動綠能自給自足的能源轉型。

翁章梁表示，這場活動最大目的就是要告訴社會，堅定宣示綠電是國家重要政策，太陽光電業者在發展過程不該受公部門、地方民代、地方私人勢力干擾，政府與檢調單位需合力排除各種不法狀況，才能讓綠電產業順利發展。