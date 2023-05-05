奇美博物館全新特展 產業類機器館藏首度亮相

奇美博物館將於6月3日推出全新特展「跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開」，展出館方從未公開的產業類機器收藏，並結合國內外藝術家以機器、材料所打造作品，呈現創新精神。

奇美博物館新聞稿指出，此次展出的起點來自奇美集團創辦人許文龍的名言「人生如果被畫上格子，就只能寫字了」，是許文龍期許自己不被人生框架侷限的處世體悟，將透過展覽作品展現天馬行空的創新精神，讓參觀民眾都能有自信成為跳出格子的實踐者。

館方指出，此次特展歷時兩年籌畫，以3大亮點串起「跳出格子」的概念，第1個亮點是帶大家看見不一樣的許文龍，透過從未曝光的私密手稿、藝術創作、工廠設計圖、奇美早期產品，觀眾可試圖閱讀許文龍的大腦，了解藝術對他人生的啟發，進而明白「跳出格子」的真諦。

館方指出，第2個亮點則是奇美博物館首度公開深藏庫房的產業類收藏，展出三大影響世界巨變的劃時代機器，包括引領女性經濟獨立的打字機、扭轉衣服生產商業模式的縫紉機、大幅提升零組件精密度的車床。

館方指出，共展出36件珍貴罕見、19與20世紀之交的產業機器，這批展品呼應許文龍的工業技術背景，而這些機器蓬勃發展的年代，也正是許文龍揮灑青春、奮力一搏的年輕歲月。

館方指出，展覽第3個亮點是讓「機器、材料」超越本質與既定功能，展開一場華麗的「跳出格子」大冒險，網羅來自英國、荷蘭、德國、日本、韓國、台灣共6個國家、8名藝術家，帶來超乎想像的奇想之作，每件藝術創作都刷新民眾的原本認知，充滿視覺張力與無限想像。

奇美博物館指出，全新特展展期自6月3日至明年2月29止，即日起至6月1日推出早鳥優惠票價，為讓民眾有機會搶先看展，6月2日將舉辦VIP預覽會，由策展團隊導覽並贈送限定小禮，限額100名，活動詳情可上奇美博物館官網查詢。