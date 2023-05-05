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台南新化老街「科技執法」惹民怨 市府警方提改善方法

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
新化老街新設4個裝卸貨專用停車格，供店家裝卸貨專用、遊客一般民眾不能停。記者周宗禎／翻攝
新化老街新設4個裝卸貨專用停車格，供店家裝卸貨專用、遊客一般民眾不能停。記者周宗禎／翻攝

台南市新化區新化老街商家反映科技執法造成生意下滑，部分進貨廠商不堪卸貨臨停過久遭罰、拒絕送貨，呼籲「臨停項目希望兼顧商家生計」。市府交通局今天表示，回應民意昨已委由廠商於新化老街中正、信義路口至中山、中正路口間，完成劃設裝卸貨專用停車格4格及設立告示牌。

老子店家認為取締重點應在並排停車、闖紅燈與未禮讓行人等違規，而不是讓業者沒生意可做。有遊客得知這種新的停車格，認為對於改善老街景點交通「象徵意義大於實際作用」。

新化警察分局表示，新化老街新畫設的4個裝卸貨專用停車格，為周遭店家裝卸貨專用，民眾若非屬裝卸貨而違規占用該停車位時，警方將依道路交通管理處罰條例第56條第1項第9款規定，處以600元至1200元的罰鍰，來老街逛街購物找停車位民眾，務必詳讀牌面管制方式，避免因誤停受罰。

警方表示，「裝卸貨停車格」雖為提供周遭店家裝卸貨臨停使用，如停放時未依規定停放於停車格內，仍屬違規行為，將依相關交通法規取締，呼籲裝卸貨車輛停放時，務必妥適停放於裝卸貨停車格線內。

新化老街新設4個裝卸貨專用停車格，供店家裝卸貨專用、遊客一般民眾不能停。記者周宗禎／翻攝
新化老街新設4個裝卸貨專用停車格，供店家裝卸貨專用、遊客一般民眾不能停。記者周宗禎／翻攝
新化老街新設4個裝卸貨專用停車格，供店家裝卸貨專用、遊客一般民眾不能停。記者周宗禎／翻攝
新化老街新設4個裝卸貨專用停車格，供店家裝卸貨專用、遊客一般民眾不能停。記者周宗禎／翻攝
新化老街新設4個裝卸貨專用停車格，供店家裝卸貨專用、遊客一般民眾不能停。記者周宗禎／翻攝
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老街 科技執法

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