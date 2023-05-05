「最美古蹟市場」南市大菜市 攤商何時回歸受矚目
被喻為「全台最美市場」台南市西市場（大菜市）古蹟修復完成後，外側舊賣廓重建進度各界矚目，議員陳怡珍今在議會質詢西門市場是否能趕上疫後復甦熱潮，攤商們殷殷期盼，希望原定2024年3月完工的期程不要跳票。市場處長陳豪吉表示，已要求廠商在2周內召開施工說明會，並於一個月內舉行動土典禮。
陳怡珍表示，從2020年來不停地在議會追蹤俗稱西門市場3排賣店改建修復計畫進度，現在連旁邊的文青特色旅店都即將於今年上半年開幕，攤商們的殷殷期盼，希望早日回歸營業以趕上疫後復甦熱潮。
陳怡珍也說，未來有關攤商位置分配與處理至關重要，要求市場處務必注意公平性，研擬出整體的完整規畫，不要讓攤販人心惶惶。
市場處表示，西市場分成非古蹟區和古蹟區，非古蹟區外側賣廓的相關工程已要求廠商在2周內召開施工說明會，並於一個月內舉行動土典禮，預計明年3月底完工；另因明年台南400系列活動台灣設計展預定明年10月登場，地點是台南市美術館及市定古蹟西市場。古蹟區攤商回歸須等活動之後再規畫。
台南市西門市場俗稱「大菜市」，興建於西元1905年，曾是全台最大的公有市場，屋頂為馬薩風格，上有老虎窗，入口有圓山牆，是當時全台最華麗的市場建築，2003年列為市定古蹟，由文化部出資約2億元整建，連同旁邊的「香蕉倉庫」一起修復完成，建築美輪美奂。
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