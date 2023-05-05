嘉義優鮮小農42項產品 香港People’s Market也能買到

嘉義縣政府開拓「嘉義優鮮」海外市場，今天在香港連鎖超市People’s Market新浦崗門市設置專區，販售台灣蔬果及冷凍漁產為主，總計42品項，其中嘉義虱目魚及魚蝦產品最熱銷；縣長翁章梁表示，不只在香港，將擴大到日本及世界各地，把精緻優良農產品，長久建立與消費者關係。

慶祝嘉義優鮮專區開賣，即日起3天香港新埔崗門市有嘉義玉女小番茄、金鑽鳳梨及極光哈密瓜試吃活動，首波優惠專區商品9折至本月23日，第二波24日起消費滿500港幣贈送限量嘉義極光哈密瓜，讓香港民眾用親民價格，買到嘉義縣優質農產。

台灣好農董事長江衍宏表示，People’s Market在香港有近7年歷史，在香港共有5間門市，實體店年營業額約有2.8億台幣，日前他們提出希望5家門市都能一次合作，全上架百分之百台灣農產品，此投資很大，也是大家希望的，若做此決定，未來一年將為台灣農產外銷帶來5千萬台幣。

今天專區登場的台灣、香港視訊連線記者會上，剛好有消費者在採購，拿出山葵酸辣拌麵稱讚「這很好吃！」，翁章梁也請香港朋友一定要試吃品嘗嘉義玉女小番茄、金鑽鳳梨，還有吃過肯定讚不絕口嘉義極光哈密瓜。

嘉縣政府去年與跨境電商通路台灣好農合作於平台開設嘉義優鮮專區，今年更進一步啟動香港連鎖超市People’s Market設置專區行銷，將線上與線下整合行銷鋪貨全通路，讓嘉義優質農產行銷至海內外市場。

翁章梁表示，嘉義優鮮產品嚴選具有產銷履歷、食安品管、品牌特色及行銷效益等優質產品，國內外的消費者認明產品上的標章貼紙及QR-code的追溯功能，可以放心選購有縣府的推薦保證。

農業處表示，上架品項以當季限定蔬果農產、小包裝休閒產品及料理方便的冷凍漁產品為主，香港門市總計嘉縣15家業者、42品項上架銷售，包括嘉義極光哈密瓜、鳳梨、鵪鶉皮蛋、山葵拌麵、苦瓜酥、虱目魚、鱸魚及白蝦等都屬暢銷產品。