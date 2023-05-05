全運會10月台南登場 14場館整備迎賽事

112年全國運動會10月在台南舉行，南市府向中央爭取預算整修14處競賽場館。台南市長黃偉哲今天前往永華田徑場視察鋪設完畢的跑道，盼以嶄新完善場地迎接各地參賽選手。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，在市府體育局及相關單位努力下，永華田徑場已順利取得國家級400公尺標準田徑場認證，距離全國運動會賽事尚有時間，已要求體育局務必將後續整修優化工程及籌備事項圓滿完成，未來能爭取辦理更多全國性賽事，打造台南成為愛運動的美麗健康城市。

體育局長陳良乾表示，永華園區田徑場整修工程包含看台區、室內暖身跑道、PU跑道、弓形區、跳遠區、終點攝影室及照明設備汰換更新等，工程已進入尾聲階段，完工後台南市將有符合全國性比賽規範場地，平時也可提供民眾更好休閒運動空間。

陳良乾指出，藉由全運會改善田徑、球類、射箭、自由車、滑輪溜冰、水上運動等相關場館，營造優質、友善又安全競技場地，賽事結束後可作為推展全民運動場所，鼓勵民眾養成規律運動習慣，使台南不只是文化古都，更是精力充沛活力運動城市。