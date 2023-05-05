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影／台南農民陳情缺水缺工 柯文哲反問農民該如何解決

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
民眾黨主席柯文哲參訪台南玉井農會，表演吃冰促銷芒果冰。記者周宗禎／攝影
民眾黨主席柯文哲參訪台南玉井農會，表演吃冰促銷芒果冰。記者周宗禎／攝影

民眾黨主席柯文哲下午到台南玉井區參加玉井區農會農業座談，聽取農民與青農近50人反映產區芒果面臨的缺水、缺工問題。柯文哲似乎是第一次聽到芒果也會面臨缺水缺工，還反問農民「種芒果還需要用水嗎？」

不過隨後柯文哲聽農民詳細說明後，了解到缺水缺工在農業產區是非常的嚴重問題，他也認為台灣農產品的產銷問題需要再改善，拿筆記下問題還當場指示台南市黨部「一定要做成書面紀錄」、承諾請黨立委要求政府相關部門處理。

農民反映政府處理缺水問題並沒有關注到基層農民，尤其曾文水庫枯水期清除淤泥，並沒有直接載走，而是排到下游曾文溪、曾文溪沿線原有的埤塘都被泥沙填滿，農民都抽不到水灌溉。

農民也反映每年到芒果收成期這一兩個月，因為農村人口老化外流，找不到能夠投入收成芒果的足夠人力，想要找外勞幫忙卻要受限法令規定，希望政府不要墨守成規，「南科園區雇用數以萬計的外勞、趁產能空檔撥個幾百人來支援就足夠應付」。柯文哲對農民反映的問題似乎陌生、反問農民認為該如何解決、他應該怎麼幫忙？

柯文哲先到玉井老人福利協進會參加慶祝母親節活動，上台祝大家母親節快樂，隨後就到玉井農會參加農民座談，農會理事長江明哲、總幹事莊文洲及近50名農民代表感謝柯文哲下鄉聽取基層心聲。

台南玉井農民參加農民座談。記者周宗禎／攝影
台南玉井農民參加農民座談。記者周宗禎／攝影
台南玉井農民參加座談、陳情缺水缺工，柯文哲反問農民該如何解決。記者周宗禎／攝影
台南玉井農民參加座談、陳情缺水缺工，柯文哲反問農民該如何解決。記者周宗禎／攝影
台南玉井農民參加座談、陳情缺水缺工，柯文哲反問農民該如何解決。記者周宗禎／攝影
台南玉井農民參加座談、陳情缺水缺工，柯文哲反問農民該如何解決。記者周宗禎／攝影
台南玉井農民參加座談、陳情缺水缺工，柯文哲反問農民該如何解決。記者周宗禎／攝影
台南玉井農民參加座談、陳情缺水缺工，柯文哲反問農民該如何解決。記者周宗禎／攝影
台南玉井農民參加座談、陳情缺水缺工，柯文哲記下農民的問題。記者周宗禎／攝影
台南玉井農民參加座談、陳情缺水缺工，柯文哲記下農民的問題。記者周宗禎／攝影
民眾黨主席柯文哲參訪台南玉井農會，表演吃冰促銷芒果冰。記者周宗禎／攝影
民眾黨主席柯文哲參訪台南玉井農會，表演吃冰促銷芒果冰。記者周宗禎／攝影
台南玉井農民參加座談、陳情缺水缺工，柯文哲反問農民該如何解決。記者周宗禎／攝影
台南玉井農民參加座談、陳情缺水缺工，柯文哲反問農民該如何解決。記者周宗禎／攝影

農民 柯文哲 芒果

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