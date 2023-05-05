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西螺農會秒殺黃金粽預購日出爐！ 限量6萬顆賣完就沒了

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林西螺鎮農會今天宣布，5月9日上午8點起開放民眾電話、網路表單預購黃金粽，限量6萬顆，訂完為止，另附2包自產醬油調味。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺鎮農會今天宣布，5月9日上午8點起開放民眾電話、網路表單預購黃金粽，限量6萬顆，訂完為止，另附2包自產醬油調味。記者陳苡葳／攝影

雲林縣西螺地區盛產的稻米名聞遐邇，農會為了推廣黃金米，每年端午節前夕，動員包萬顆的「黃金粽」對外販售，搭配口感十足的在地新鮮豬肉，加上花生、油蔥，口味頗受消費者歡迎，每每上市都是秒殺聖品，農會今天宣布，本年度將在5月9日上午8點起開放預購，限量6萬顆，訂完為止，另附2包自產醬油調味。

堪稱用「黃金比例」包成的黃金粽，除以台農76號黃金米和糯米作為主要基底，還有雲林當地的花生、豬肉及油蔥等內餡相襯，農會人員今天開始起5口爐灶水煮黃金粽，香氣四溢，令人未嘗就先口水直流。

農會總幹事廖錦富說，今年1、2月就接到不少電話詢問何時開賣，今天宣布下周二上午8點起開放電話、網路表單預購，民眾擇一管道即可、勿重複下單，專線（05）5863621，網路表單可至西螺鎮農會粉絲專頁連結，總數6萬顆，售罄截止。

廖錦富表示，近期豬肉、粽葉等物價齊漲，黃金粽凍漲3年也撐不住了，本年度開始將從每顆28元微漲至35元，預購品項為1串10顆，每串350元，可於6月3日至21日自取，或10串以下另加運費冷凍宅配收貨。

雲林西螺鎮農會黃金粽5月9日上午8點起開放預購，農會今年首度用自產醬油製作醬油包給民眾調味。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺鎮農會黃金粽5月9日上午8點起開放預購，農會今年首度用自產醬油製作醬油包給民眾調味。記者陳苡葳／攝影

豬肉 端午節 農會

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