嘉義市區遠眺玉山如在眼前 立夏前晴空萬里高溫炎熱

明天立夏，嘉義縣市白天高溫炎熱，嘉義氣象站監測，中午最高溫攝氏逾35度，萬里無雲，能見度高，民眾從嘉義市區就可遠眺最高峰玉山，再現已故台灣知名畫家陳澄波作品「玉山」景色。

今天氣溫偏高，氣象局針對中南部及花東發布高溫預警，內陸地區都有局部35度以上高溫發生機會，才5月初，已經是夏天的感受，嘉義氣象站說，白天嘉市最高溫35.6度，嘉縣35.3度，紫外線達危險等級，運動或戶外工作者，別忘了遮陽防曬、補充水份。

氣象站表示，晴空萬里無雲，白天能見度可達50公里，在嘉義市平地可遠眺玉山，嘉義攝影師洪年宏說，站在嘉義平地就可見到玉山，當年陳澄波應該也是看到玉山，才有「玉山積雪」作品。