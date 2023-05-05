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嘉義市區遠眺玉山如在眼前 立夏前晴空萬里高溫炎熱

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
明天立夏，嘉義縣市白天高溫炎熱，嘉義氣象站監測，中午最高溫攝氏逾35度，萬里無雲，能見度高，民眾從嘉義市區就可遠眺最高峰玉山。圖／攝影師洪年宏提供
明天立夏，嘉義縣市白天高溫炎熱，嘉義氣象站監測，中午最高溫攝氏逾35度，萬里無雲，能見度高，民眾從嘉義市區就可遠眺最高峰玉山。圖／攝影師洪年宏提供

明天立夏，嘉義縣市白天高溫炎熱，嘉義氣象站監測，中午最高溫攝氏逾35度，萬里無雲，能見度高，民眾從嘉義市區就可遠眺最高峰玉山，再現已故台灣知名畫家陳澄波作品「玉山」景色。

今天氣溫偏高，氣象局針對中南部及花東發布高溫預警，內陸地區都有局部35度以上高溫發生機會，才5月初，已經是夏天的感受，嘉義氣象站說，白天嘉市最高溫35.6度，嘉縣35.3度，紫外線達危險等級，運動或戶外工作者，別忘了遮陽防曬、補充水份。

氣象站表示，晴空萬里無雲，白天能見度可達50公里，在嘉義市平地可遠眺玉山，嘉義攝影師洪年宏說，站在嘉義平地就可見到玉山，當年陳澄波應該也是看到玉山，才有「玉山積雪」作品。

嘉義長期乾旱，蘭潭、仁義潭水庫直直落，民眾大旱之望雲霓，盼梅雨帶來大雨為水庫解渴；明天是24節氣的立夏，天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，明天上半天仍是穩定天氣，但隨著鋒面接近，中北部雲量有逐漸增多趨勢，下午仍是午後山區陣雨天氣。

明天立夏，嘉義縣市白天高溫炎熱，嘉義氣象站監測，中午最高溫攝氏逾35度，萬里無雲，能見度高，民眾從嘉義市區就可遠眺最高峰玉山。圖／攝影師洪年宏提供
明天立夏，嘉義縣市白天高溫炎熱，嘉義氣象站監測，中午最高溫攝氏逾35度，萬里無雲，能見度高，民眾從嘉義市區就可遠眺最高峰玉山。圖／攝影師洪年宏提供

嘉義 玉山 高溫

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