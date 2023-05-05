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台南今年累積腸病毒送醫突破3095人次 超過去年同期4倍

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
黃偉哲期望市民家長共同以身作則，培養小朋友正確洗手的習慣。記者周宗禎／攝影
黃偉哲期望市民家長共同以身作則，培養小朋友正確洗手的習慣。記者周宗禎／攝影

今天是世界衛生組織訂定的「世界手部衛生日」，台南市政府上午在麻豆區培文國小舉辦「洗走腸病毒，手護你和我」腸病毒防治宣導活動，市長黃偉哲、衛福部疾管署南區管制中心主任李翠鳳、市議員尤榮智、陳秋宏等地方人士一起宣誓「洗走腸病毒，手護你和我」，期望市民家長共同以身作則，培養小朋友正確洗手的習慣，保護大家的健康。

黃偉哲除提醒大家要常洗手，並向在場學生「示範正確洗手方式」，還玩腸病毒防治有獎徵答、帶領附設幼兒園及1至3年級300多小朋友一起唱跳Wash hands洗手舞。

黃偉哲表示，先前受到新冠疫情影響，民眾防疫意識提升，多種傳染病疫情都較往年同期下降，但在新冠疫情後，民眾逐漸放鬆，腸病毒也開始反撲。南市今年截至4月累積腸病毒門急診人次已突破3095人次，是去年同期685人的4倍以上，雖目前多為輕症，但疫情呈上升趨勢，提醒大家不能掉以輕心。

黃偉哲指出，預防腸病毒不二法門就是常洗手，現在雖然缺水，但不缺洗手的水，要以肥皂或洗手乳依正確步驟「濕、搓、沖、捧、擦」清潔雙手，才能有效防堵腸病毒威脅，也要防止登革熱，很多戶外積水容器，要倒乾淨，避免讓成為登革熱病媒蚊孳生溫床，大家勤洗手，又不會被蚊子叮，才能保持健康。

衛生局表示，依衛福部疾管署公布的疫情資訊，今年腸病毒71型輕症病例累計8例，腸病毒感染併發重症病例累計3例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型及伊科病毒21型。南市今年疫情呈現上升趨勢，預計全國門急診人次6月即將達到高峰期。

黃偉哲期望市民家長共同以身作則，培養小朋友正確洗手的習慣。記者周宗禎／攝影
黃偉哲期望市民家長共同以身作則，培養小朋友正確洗手的習慣。記者周宗禎／攝影
黃偉哲期望市民家長共同以身作則，培養小朋友正確洗手的習慣。記者周宗禎／攝影
黃偉哲期望市民家長共同以身作則，培養小朋友正確洗手的習慣。記者周宗禎／攝影
黃偉哲期望市民家長共同以身作則，培養小朋友正確洗手的習慣。記者周宗禎／攝影
黃偉哲期望市民家長共同以身作則，培養小朋友正確洗手的習慣。記者周宗禎／攝影
黃偉哲期望市民家長共同以身作則，培養小朋友正確洗手的習慣。記者周宗禎／攝影
黃偉哲期望市民家長共同以身作則，培養小朋友正確洗手的習慣。記者周宗禎／攝影

腸病毒 疫情 黃偉哲

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