斑鳩飛到媽祖懷裡消失 千盞燈籠為「斑鳩媽」暖壽

雲林縣斗六長和宮供奉主神媽祖，在地方上有「斑鳩媽」之稱，農曆3月23日是媽祖聖誕，為慶祝媽祖聖誕，廟方開放信眾報名登記千盞平安燈，昨天啟燈，為媽祖暖壽，廟前廣場喜氣洋洋，並將在5月6日舉辦媽祖蛋糕彩繪活動，邀請親子同樂。

長和宮媽祖在地方有「斑鳩媽」之稱，廟方表示，相傳清末長和宮落成時，當天遶境途中，突然有一隻斑鳩飛到媽祖神轎上面駐足久久不走，後來鑽進媽祖神像的懷裡就不見了，目睹信徒都覺得不可思議，後來「斑鳩媽」的稱號便在地方傳開至今。

5月12日是媽祖聖誕，妙方數月前開放信眾報名登記千盞賜福平安燈，近日懸吊完工，昨天啟燈，廟前燈籠高掛的場景，充滿喜慶氣氛，廟方表示，配合斗六市公所媽祖文化節，將舉辦系列遶境文化活動。