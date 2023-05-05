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斑鳩飛到媽祖懷裡消失 千盞燈籠為「斑鳩媽」暖壽

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六長和宮供奉主神媽祖，在地方上有「斑鳩媽」之稱，農曆3月23日是媽祖聖誕，為慶祝媽祖聖誕，廟方開放信眾報名登記千盞平安燈，昨天啟燈，廟前廣場喜氣洋洋。圖／長和宮提供
雲林縣斗六長和宮供奉主神媽祖，在地方上有「斑鳩媽」之稱，農曆3月23日是媽祖聖誕，為慶祝媽祖聖誕，廟方開放信眾報名登記千盞平安燈，昨天啟燈，廟前廣場喜氣洋洋。圖／長和宮提供

雲林縣斗六長和宮供奉主神媽祖，在地方上有「斑鳩媽」之稱，農曆3月23日是媽祖聖誕，為慶祝媽祖聖誕，廟方開放信眾報名登記千盞平安燈，昨天啟燈，為媽祖暖壽，廟前廣場喜氣洋洋，並將在5月6日舉辦媽祖蛋糕彩繪活動，邀請親子同樂。

長和宮媽祖在地方有「斑鳩媽」之稱，廟方表示，相傳清末長和宮落成時，當天遶境途中，突然有一隻斑鳩飛到媽祖神轎上面駐足久久不走，後來鑽進媽祖神像的懷裡就不見了，目睹信徒都覺得不可思議，後來「斑鳩媽」的稱號便在地方傳開至今。

5月12日是媽祖聖誕，妙方數月前開放信眾報名登記千盞賜福平安燈，近日懸吊完工，昨天啟燈，廟前燈籠高掛的場景，充滿喜慶氣氛，廟方表示，配合斗六市公所媽祖文化節，將舉辦系列遶境文化活動。

5月5日將由石榴國小率領師生在長和宮進行文化展演，6日晚上舉辦蛋糕彩繪，11日晚上11時舉辦祝壽大典，12日將舉行巡安遶境活動，希望彩繪蛋糕等系列活動可讓孩子們更加認識在地信仰文化。

雲林縣斗六長和宮供奉主神媽祖，在地方上有「斑鳩媽」之稱，農曆3月23日是媽祖聖誕，為慶祝媽祖聖誕，廟方開放信眾報名登記千盞平安燈，昨天啟燈，廟前廣場喜氣洋洋。圖／長和宮提供
雲林縣斗六長和宮供奉主神媽祖，在地方上有「斑鳩媽」之稱，農曆3月23日是媽祖聖誕，為慶祝媽祖聖誕，廟方開放信眾報名登記千盞平安燈，昨天啟燈，廟前廣場喜氣洋洋。圖／長和宮提供

媽祖 遶境

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