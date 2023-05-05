台南飆38度高溫藍軍轟與光電板有關？ 經發局：無證據

台南市議會上午進行經發局業務報告及質詢，太陽光電成為各政黨議員質詢重點，國民黨議員王家貞指最新報導有知名評論人士指國外研究因光電造成溫度提高，台南好幾百天沒有下雨，台南滿山滿谷的光電板，電還沒出來就多了一個太陽；民進黨議員蔡筱薇則要經發局以正視聽，經發局長林榮川說，依他的專業是目前沒有這樣的證據，經濟部和氣象專家也都有說明。

王家貞表示，台南好幾百天沒有下雨，市長也去祈雨，昨天全國最高溫38度出現在台南南化，台南長期沒有雨，及連日山區飆出全國最高溫，針對這麼重大的質疑，經發局有無做出什麼樣的研究。

林榮川說，他本身是學土木工程，做氣候變化研究，據他了解是沒有這方面的研究，對於光電是否影響降雨會再去研究，但主要是因為鋒面還沒到的問題。

蔡筱薇則說，對於這些說法有點擔心，請經發局長務必好好說明，太陽光電和氣候變化和不降雨有沒有關係，以正視聽

林榮川表示，還是要回歸專家意見，他的背景是有關防災，專業領域是沒有關係的，且台南面積有2192平方公里，光電板設置約28平方公里，佔不到百分之一，影響整個降雨狀況情況是沒有的。影響到下雨還是大範圍的氣候變遷，不是小範圍的變化。

台灣基進李宗霖說，政府為何要努力發展光電，是為了能源轉型2025年淨零排碳的目標，綠能和綠能趨勢是台灣無法迴避的，台南光電的開發要有總量管制，台61以西要守得住，發展光電要有個規範。

朱正軒也說，能源轉型是要達到能源自足，卻變成高度政治化，令人遺憾，要把台南市綠能環境變得更好，要清理綠能蟑螂等藏汙納垢，打造安全民眾放心的能源轉型，在綠能轉型台南扮演重要的角色，經發局要加強力道和決心，把市民加入綠能轉型的隊伍。另有些揣測沒有正確的說法會阻礙能源轉型，像太陽光電板會降雨的說法，會對民眾造成很大的恐慌，要主動澄清。