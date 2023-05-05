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載身障者就醫外出 雲林復康巴士一天出勤400趟極需汰換
雲林縣內身心障礙者高達4萬多名，為協助身障者就醫及走出戶外參與活動，雲林縣府2009年啟動復康巴士服務，目前已有50輛巴士出勤，因車輛損耗快，縣府經費有限，現有15輛巴士已超過使用年限仍在使用中，急需各界愛心挹注加速汰換，台北市三觀感恩協會集結會員愛心，今捐贈雲林縣政府一輛百萬自排身心障礙者復康巴士。
雲林縣長張麗善說，縣內身障者復康巴士從初始營運僅有3輛車協助載送，至今從不間斷，近年來乘坐需求遽增，在中央挹注及各界善心人士的捐贈之下，營運車輛高達50輛，並有一輛大型復康巴士也加入服務行列協助身心障礙者出遊。
張麗善說，復康巴士不僅讓身障者就醫方便，也能協助身障者走出戶外出遊，讓他們的生活更加有尊嚴，目前每年服務量將近7萬人次相比較，車輛里程數遽增、損壞維修機率增高，許多車輛都亟需汰舊換新，去年有31輛需要汰換，但公部門資源真的有限，在各界愛心接力援助下，目前仍有15輛需要汰換，感謝台北市三觀感恩協會發揮大愛捐贈，造福身障者。
台北市三觀感恩協會會長蕭婉蓁說，協會集合大家的力量，做能力做得到的事情，讓公部門協助執行，希望讓真正需要幫助的人都能得到完善的照顧。
雲林縣府社會處長林文志說，雲林縣復康巴士每天服務近400趟次，使用年限10年、公里數12.5萬公里就要進行汰換，雲林縣現有15輛需要汰換，因需求殷切，有些復康巴士里程數高達20幾萬公里仍在使用，公部門經費有限一年頂多換二輛，急需各界愛心挹注。
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