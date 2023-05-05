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嘉市火車站改造光環境遲延完工 旅客抱怨：如廁不便

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台鐵攜手嘉市府改造古蹟嘉義火車站，市府發包執行「光環境改善工程」，工程合約到期到仍在施工，連火車站前廣場步道地磚也開挖封閉，火車站大門至今未開。記者魯永明／攝影
台鐵攜手嘉市府改造古蹟嘉義火車站，市府發包執行「光環境改善工程」，工程合約到期到仍在施工，連火車站前廣場步道地磚也開挖封閉，火車站大門至今未開。記者魯永明／攝影

因應嘉義市鐵路高架化2025年完工，台鐵攜手嘉市府改造古蹟嘉義火車站，改造三部曲最後一部，市府發包 執行「光環境改善工程」，原訂展延到3日完工，合約到期到仍在施工，連火車站前廣場步道地磚也開挖封閉，火車站大門至今未開，如廁不便，引發旅客埋怨。

嘉義火車站是嘉義市門面，平常單日進出約2萬人，是雲嘉南交流匯集交通樞紐，火車站改造光環境改善至今未完工，火車站大門無法打開，旅客進出要從側門，還要使用火車站外的臨時廁所，如今連火車站前廣場步道地磚也開挖封閉，旅客抱怨。

市府交通處說，光環境改善工程展延到3日完工，工程延誤，廠商加派工人加緊趕工，火車站主體光環境改善完成，目前一併進行最後階段的火車站前廣場步道地磚、座椅等改善。

市府爭取營建署城鎮風貌及創生環境營造計畫補助，進行站前光環境改善規畫設計，去年6月啟動改造，補助800萬元加自籌800萬元，合計1600萬元，整合廣場界面景觀，優先雨遮動線，延伸遮風避雨步行與接送空間，讓市民旅客享有人本優化城市空間。

原火車站前風雨走廊太陽能板，被批妨礙觀瞻，市府與台鐵協調後拆除，光環境改善採暖色系間接光源，避免刺眼，完工啟用後，點亮火車站低調優雅古蹟，與一旁市立美術館相互呼應，讓城市的美從市中心點向外發散。

台鐵攜手嘉市府改造古蹟嘉義火車站，市府發包執行「光環境改善工程」，工程合約到期到仍在施工，連火車站前廣場步道地磚也開挖封閉，火車站大門至今未開。記者魯永明／攝影
台鐵攜手嘉市府改造古蹟嘉義火車站，市府發包執行「光環境改善工程」，工程合約到期到仍在施工，連火車站前廣場步道地磚也開挖封閉，火車站大門至今未開。記者魯永明／攝影
台鐵攜手嘉市府改造古蹟嘉義火車站，市府發包執行「光環境改善工程」，工程合約到期到仍在施工，連火車站前廣場步道地磚也開挖封閉，火車站大門至今未開。記者魯永明／攝影
台鐵攜手嘉市府改造古蹟嘉義火車站，市府發包執行「光環境改善工程」，工程合約到期到仍在施工，連火車站前廣場步道地磚也開挖封閉，火車站大門至今未開。記者魯永明／攝影

火車站 嘉義 古蹟

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