誠品嘉義店攜手昭和J11咖啡館 這天也24小時不打烊

誠品信義店年底熄燈。誠品董事長吳旻潔宣布誠品松菸店將接棒信義店、成為台灣第3家24小時書店；嘉義市文化局長盧怡君說，進駐嘉義市立美術館的誠品書店，配合誠品進駐松菸，首次串聯美術館內昭和J11咖啡館，8月26日也一同24小時不打烊。

盧怡君說，8月26日美術館也將首度延長營業時間至晚間9點，下午5點以後免費觀展，並帶來夜間藝文巡禮，邀民眾在夏夜晚風中感受深夜美術館的獨特魅力。」請大家期待8月26日到來唷！

盧怡君將嘉市誠品1日不打烊消息貼臉書，受到網友肯定，紛紛按讚，「嘉市終於跟上台北也有24小時書店」、「嘉義人愛讀書、文化水準不輸都會」、「有了24小時書店，不再只有超商，夜間生活更多元豐富」。

融合新舊設計與文化的嘉市立美術館，2020年9月嶄新登場以來，吸引無數民眾遊客造訪，成為嘉義最新文化地標及網美打卡景點，2021年元月27日更首度進駐誠品書店，以「藝術與閱讀的美好邂逅」為定位，誠品書店開幕以美術館門框窗櫺「湖水綠」等12款代表色，策畫「來嘉探索‧美的顏色」主題展。