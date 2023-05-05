快訊

國中會考／自然科「3多1沒有」 答題勿執著、利用刪去法

300多元的台積電進場才穩？網：等美國廠折舊備好資金抄底

Ａ肝莓果賣4.2萬人 消費者就醫 好市多允賠償

台南久旱又飆高溫 載水上山擴大搶救芒果、龍眼、酪梨

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南久旱不雨山區又飆高溫，芒果等果樹正值生長期，台南市政府爭取水利署3000萬元載水搶救。圖／台南市政府提供
台南久旱不雨山區又飆高溫，芒果等果樹正值生長期，台南市政府爭取水利署3000萬元載水搶救。圖／台南市政府提供

南部雨情不佳，用水岌岌可危，台南山區芒果樹正值開花結果期，果農憂心缺水影響果實「長不大」或「只開花不結果」，市長黃偉哲獲悉後即向中央爭取水車供灌服務補助，獲得經濟部水利署補助2000萬，協調果農方便取水處佈設29個取水點。

連日台南山區飆38度的高溫，更多果樹受不了，市府再向水利署爭取1000萬元擴大供灌，總計投入3000萬元，盡最大努力協助運送灌溉水，助農民度過枯旱期。

市府表示，農民反映果樹只開花不結果，將嚴重影響收成，黃偉哲市長獲悉後立即向中央爭取經費補助，上個月獲2000萬元經費補助水車運輸、水桶等設施，旋即執行載水灌溉作業。從今年4月12日起動水車載水，從虎頭埤水庫取水，載運至玉井、楠西、左鎮及南化29個供水點供果農就近取用，運水車不間斷巡視供補水，迄今約載運484趟共計約5500噸農業灌溉用水，挹注效果良好。

市府再度向經濟部水利署爭取擴大載水供灌經費，預計協助大內，東山等區的酪梨，龍眼，荔枝等當季果樹農作灌溉。兩個月總共爭取到3000萬元，全部投注在全面照顧山區農民。

黃偉哲表示，台南的芒果是農產外銷的主力產品，更是山區重要產業。今年雨水特別少，早在3月便指派市府副秘書長率各區長及相關局處前往產地召開山區芒果產業灌溉水短缺因應會議，務必做好多元用水調度並聆取農民對取水地點的建議。他感謝經濟部水利署大力協助市府各項抗旱作工作，幫助農民度過乾旱難關，維持台南水果的高品質好名聲。

台南久旱不雨山區又飆高溫，芒果等果樹正值生長期，台南市政府爭取水利署3000萬元載水搶救。圖／台南市政府提供
台南久旱不雨山區又飆高溫，芒果等果樹正值生長期，台南市政府爭取水利署3000萬元載水搶救。圖／台南市政府提供

農民 台南 水利署

延伸閱讀

紓解南科交通 國1增設台南北外環交流道決標今年可開工

協助青年就業 黃偉哲邀台積電等50間企業辦高中職就業博覽會

影／地方抗議仁德幼兒園經費用地「黑箱撤銷」黃偉哲：有誤解

寫給城市的情書 黃偉哲以《城市的微光》向勞工致敬

相關新聞

台南北外環交流道 擬今年開工

台南近年都會區發展迅速，市府興建沿著鹽水溪的北外環道工程，市長黃偉哲爭取做交流道銜接國道一號，市府昨天宣布決標，17億經...

台南久旱又飆高溫 載水上山擴大搶救芒果、龍眼、酪梨

南部雨情不佳，用水岌岌可危，台南山區芒果樹正值開花結果期，果農憂心缺水影響果實「長不大」或「只開花不結果」，市長黃偉哲獲...

嘉縣通勤月票 初步方案出爐

交通部今年祭出274億特別預算力推交通月票，嘉義縣不屬於三大都會生活圈，需自行提月票需求，縣府昨完成初步規畫，通勤月票分...

雲林幼兒專責醫師計畫 擴大5鄉鎮衛生所加入

衛福部統計前年雲林縣嬰兒和新生兒死亡率創近年新高，但雲林去年新生兒數銳減至3340人，全縣兒科醫師更僅70人，縣府整合1...

涉選舉違紀 嘉縣綠議員黃榮利遭開除黨籍

去年五合一選舉嘉義縣民進黨內分裂，縣議員黃榮利、黃嫈珺等人表態挺非黨籍候選人，遭檢舉違紀。民進黨嘉縣黨部昨開評議委員會決...

嘉縣沿海養殖文蛤大量暴斃 預估損失達5成

嘉義縣布袋、東石沿海傳出大量文蛤暴斃，立委蔡易餘接獲漁民反映，因氣候變化造成養殖文蛤損害，今邀經濟委員會到場考察，災損程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦