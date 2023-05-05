台南久旱又飆高溫 載水上山擴大搶救芒果、龍眼、酪梨

南部雨情不佳，用水岌岌可危，台南山區芒果樹正值開花結果期，果農憂心缺水影響果實「長不大」或「只開花不結果」，市長黃偉哲獲悉後即向中央爭取水車供灌服務補助，獲得經濟部水利署補助2000萬，協調果農方便取水處佈設29個取水點。

連日台南山區飆38度的高溫，更多果樹受不了，市府再向水利署爭取1000萬元擴大供灌，總計投入3000萬元，盡最大努力協助運送灌溉水，助農民度過枯旱期。

市府表示，農民反映果樹只開花不結果，將嚴重影響收成，黃偉哲市長獲悉後立即向中央爭取經費補助，上個月獲2000萬元經費補助水車運輸、水桶等設施，旋即執行載水灌溉作業。從今年4月12日起動水車載水，從虎頭埤水庫取水，載運至玉井、楠西、左鎮及南化29個供水點供果農就近取用，運水車不間斷巡視供補水，迄今約載運484趟共計約5500噸農業灌溉用水，挹注效果良好。

市府再度向經濟部水利署爭取擴大載水供灌經費，預計協助大內，東山等區的酪梨，龍眼，荔枝等當季果樹農作灌溉。兩個月總共爭取到3000萬元，全部投注在全面照顧山區農民。