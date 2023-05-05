台南久旱又飆高溫 載水上山擴大搶救芒果、龍眼、酪梨
南部雨情不佳，用水岌岌可危，台南山區芒果樹正值開花結果期，果農憂心缺水影響果實「長不大」或「只開花不結果」，市長黃偉哲獲悉後即向中央爭取水車供灌服務補助，獲得經濟部水利署補助2000萬，協調果農方便取水處佈設29個取水點。
連日台南山區飆38度的高溫，更多果樹受不了，市府再向水利署爭取1000萬元擴大供灌，總計投入3000萬元，盡最大努力協助運送灌溉水，助農民度過枯旱期。
市府表示，農民反映果樹只開花不結果，將嚴重影響收成，黃偉哲市長獲悉後立即向中央爭取經費補助，上個月獲2000萬元經費補助水車運輸、水桶等設施，旋即執行載水灌溉作業。從今年4月12日起動水車載水，從虎頭埤水庫取水，載運至玉井、楠西、左鎮及南化29個供水點供果農就近取用，運水車不間斷巡視供補水，迄今約載運484趟共計約5500噸農業灌溉用水，挹注效果良好。
市府再度向經濟部水利署爭取擴大載水供灌經費，預計協助大內，東山等區的酪梨，龍眼，荔枝等當季果樹農作灌溉。兩個月總共爭取到3000萬元，全部投注在全面照顧山區農民。
黃偉哲表示，台南的芒果是農產外銷的主力產品，更是山區重要產業。今年雨水特別少，早在3月便指派市府副秘書長率各區長及相關局處前往產地召開山區芒果產業灌溉水短缺因應會議，務必做好多元用水調度並聆取農民對取水地點的建議。他感謝經濟部水利署大力協助市府各項抗旱作工作，幫助農民度過乾旱難關，維持台南水果的高品質好名聲。
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