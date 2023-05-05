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嘉縣通勤月票 初步方案出爐

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣通勤月票初步規畫出爐，票價預估299元至399元。圖／聯合報系資料照片
嘉義縣通勤月票初步規畫出爐，票價預估299元至399元。圖／聯合報系資料照片

交通部今年祭出274億特別預算力推交通月票嘉義縣不屬於三大都會生活圈，需自行提月票需求，縣府昨完成初步規畫，通勤月票分為縣民卡每月299元，及非縣民卡每月399元，涵蓋有105條客運路線，另台鐵大林站至南靖站區間車也在規劃方案內，預估每月通勤族可省下約1030元。

縣府建設處強調，初步規畫通勤月票適用範圍，包含公路客運、市區客運、幸福巴士、幸福小黃等13家客運業者，共有105條路線，其中7成以上路線會行經雲林縣、嘉義市或台南市境內，跨縣市連結交通網絡；包括國道客運高鐵、嘉義縣公車處7322路、7329路及員林客運6739路等，有專屬畫位車次的大眾交通工具不適用通勤月票優惠。

縣長翁章梁表示，為落實交通平權、配合行政院推動中央促進公共運輸使用方案，規畫通勤交通月票，減輕通勤族負擔，在財政考量下，預計推出縣民卡及非縣民卡2方案，定價將落在299元至399元區間，可讓每名通勤族每月省下約1030元。

縣府建設處表示，因發行通勤月票牽涉層面甚廣，已邀集轄內客運業者、票證公司、車機設備商等確認各項細節及經費，屆時將彙整各方資料後提送中央審查。

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