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涉選舉違紀 嘉縣綠議員黃榮利遭開除黨籍

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
民進黨嘉義縣黨部昨天公布決議縣議員黃榮利（左起）、太保市農會總幹事黃麗貞開除黨籍，縣議員黃嫈珺及林秀琴停權3年。記者呂慧瑜／翻攝
民進黨嘉義縣黨部昨天公布決議縣議員黃榮利（左起）、太保市農會總幹事黃麗貞開除黨籍，縣議員黃嫈珺及林秀琴停權3年。記者呂慧瑜／翻攝

去年五合一選舉嘉義縣民進黨內分裂，縣議員黃榮利、黃嫈珺等人表態挺非黨籍候選人，遭檢舉違紀。民進黨嘉縣黨部昨開評議委員會決議黃榮利、太保市農會總幹事黃麗貞開除黨籍，縣議員黃嫈珺及林秀琴停權3年，送黨中央審查。對此，黃榮利等人回應希望中央黨部公正裁決。

黃榮利回應，一切交由中央黨部裁決；黃麗貞表示，尊重決議但仍還看黨中央最後結果，在明年大選前開除黨籍，「那不是跟大家喊的大團結口號背道而馳，製造分裂」。

黃嫈珺說，希望中央黨部中評會會有公正的裁決，「對地方黨部處分深深感到特定派系把持的威力及氣度狹隘」；林秀琴說「我沒有關係的」，黨要開除或停權都接受配合。

民進黨嘉縣黨部評委召集人徐明勲指出，黃榮利公開支持非黨提名的太保市長鄭淑分，還合作按戶拜票、協助競選總部等，更一起開記者會攻擊綠營候選人，黃麗貞則擔任鄭淑分競總的總幹事，都違反紀律評議裁決條例，經查屬實開除黨籍；黃嫈珺、林秀琴分別參加非黨提名的鄉鎮市候選人競總成立、造勢活動，皆停權3年處分。

徐明勲說，2024藍營總統人選可能派出侯友宜，黨員更應遵守黨章黨綱及紀律規定，不容心存僥倖當牆頭草。熟知嘉縣政治生態的人士分析，「國嘉隊」與「黃家班」長期內鬥，加上國嘉隊沒奪回朴子及太保市長，在大選前公布是殺雞儆猴。

林秀琴 民進黨 議員

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