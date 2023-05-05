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台南北外環交流道 擬今年開工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南的北外環工程與國道一號將增設交流道連接，預計2026年完工。圖／台南市政府提供
台南的北外環工程與國道一號將增設交流道連接，預計2026年完工。圖／台南市政府提供

台南近年都會區發展迅速，市府興建沿著鹽水溪的北外環道工程，市長黃偉哲爭取做交流道銜接國道一號，市府昨天宣布決標，17億經費由高速公路局做2支交流道，預計今年開工、2026年底完工，預料可紓解永康交流道車潮及提升安平、安南、中西、永康及北區等進出國道的便利性。

高公局指出，將在北外環安南方向設置北外環進入國一北上的交流道，以及國一南下接往北外環的交流道，2支連接匝道工程，位於永康區和新市區的交界。北外環匝道位置以國一的交流道來看，介於台南系統交流道與永康交流道之間。

工務局表示，去年北外環第3期工程完工串連1期，今年再完工永安路拓寬銜接北外環，接下來除了繼續推動北外環延伸到溪頂寮大橋的2期工程，另外就是建設北外環與國一的交流道，期待「北入」與「南出」各1支匝道能紓解永康交流道的壓力，更快接上安南區的台江大道。

「往來南科與府城多1條快捷路線！」黃偉哲說，南科、永康、安南是台南人口移入增長明顯的區域，交通基礎建設也要跟上區域發展腳步，提出「4橫3縱」路網計畫完善條條大路通府城的願景，推動更好生活圈。

台南 南科 黃偉哲 台江 高速公路

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