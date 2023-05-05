聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林幼兒專責醫師計畫 擴大5鄉鎮衛生所加入

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣幼兒專責醫師制度計畫除有全縣17家院所參與，昨天起新增5鄉鎮衛生所擴大服務。記者陳苡葳／攝影
雲林縣幼兒專責醫師制度計畫除有全縣17家院所參與，昨天起新增5鄉鎮衛生所擴大服務。記者陳苡葳／攝影

衛福部統計前年雲林縣嬰兒和新生兒死亡率創近年新高，但雲林去年新生兒數銳減至3340人，全縣兒科醫師更僅70人，縣府整合17家婦產科接生院所推動「幼兒專責醫師制度計畫」，昨天再擴大加入5個鄉鎮衛生所，只要家長帶去就診時簽署文件就能參加，讓孩子3歲以前有專屬醫師照顧。

縣府3年多前試辦幼兒專責醫師制度計畫，台大雲林分院、虎尾若瑟醫院及小幼苗等17家院所加入，衛生局長曾春美說，32名幼兒專責醫師累積收案3歲以下孩童4794人，占比約4成，其中68件為須加強照護管理個案，顯見兒科照護需求。

縣長張麗善認為，全國執登兒科醫師人數3405人，但雲縣內只有70人占不到2％，凸顯兒科醫療資源匱乏，要貼近個別照護需求、提升就醫可近性。

張麗善昨與醫院代表宣布，西螺、林內、土庫、二崙、崙背5鄉鎮衛生所即日起加入此計畫，醫師會定期關心、追蹤包括健康檢查、施打疫苗、評估成長發展、牙齒塗氟轉介追蹤、居家訪視等，家長有需求也可諮詢。

張姓新生兒家長認為，專屬醫師的功能接近家庭醫師，孩子如果有各部位不適，可以透過這名兒科醫師轉介到其他科，解除求醫的無所適從。

縣府表示，今年度前800名加入照護制度的幼兒，可獲Q版保冷袋、紗布巾等禮品1份，詳情可洽雲縣衛生局官網或致電05-5373488。

醫師 衛生所 雲林 張麗善 婦產科 牙齒 健康檢查 疫苗 衛福部

延伸閱讀

雲林小一新生四校只有一人 新光國小靠從早照顧到晚攬新生

小規模試點營運 雲林張麗善率團出訪 要搶攻大馬蔬果市場　

每年11萬噸垃圾焚化底渣需去化 雲林縣赴新加坡取經

搶攻東南亞市場 張麗善率12家業者前進新加坡

相關新聞

台南北外環交流道 擬今年開工

台南近年都會區發展迅速，市府興建沿著鹽水溪的北外環道工程，市長黃偉哲爭取做交流道銜接國道一號，市府昨天宣布決標，17億經...

嘉縣通勤月票 初步方案出爐

交通部今年祭出274億特別預算力推交通月票，嘉義縣不屬於三大都會生活圈，需自行提月票需求，縣府昨完成初步規畫，通勤月票分...

雲林幼兒專責醫師計畫 擴大5鄉鎮衛生所加入

衛福部統計前年雲林縣嬰兒和新生兒死亡率創近年新高，但雲林去年新生兒數銳減至3340人，全縣兒科醫師更僅70人，縣府整合1...

涉選舉違紀 嘉縣綠議員黃榮利遭開除黨籍

去年五合一選舉嘉義縣民進黨內分裂，縣議員黃榮利、黃嫈珺等人表態挺非黨籍候選人，遭檢舉違紀。民進黨嘉縣黨部昨開評議委員會決...

嘉縣沿海養殖文蛤大量暴斃 預估損失達5成

嘉義縣布袋、東石沿海傳出大量文蛤暴斃，立委蔡易餘接獲漁民反映，因氣候變化造成養殖文蛤損害，今邀經濟委員會到場考察，災損程...

嘉義縣通勤月票初步規畫出爐 票價估299元至399元

交通部今年2月祭出274億特別預算，力推交通月票，嘉義縣不在三大都會生活圈內，需自行提出月票需求，縣府建設處今完成初步規...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦