雲林幼兒專責醫師計畫 擴大5鄉鎮衛生所加入

衛福部統計前年雲林縣嬰兒和新生兒死亡率創近年新高，但雲林去年新生兒數銳減至3340人，全縣兒科醫師更僅70人，縣府整合17家婦產科接生院所推動「幼兒專責醫師制度計畫」，昨天再擴大加入5個鄉鎮衛生所，只要家長帶去就診時簽署文件就能參加，讓孩子3歲以前有專屬醫師照顧。

縣府3年多前試辦幼兒專責醫師制度計畫，台大雲林分院、虎尾若瑟醫院及小幼苗等17家院所加入，衛生局長曾春美說，32名幼兒專責醫師累積收案3歲以下孩童4794人，占比約4成，其中68件為須加強照護管理個案，顯見兒科照護需求。

縣長張麗善認為，全國執登兒科醫師人數3405人，但雲縣內只有70人占不到2％，凸顯兒科醫療資源匱乏，要貼近個別照護需求、提升就醫可近性。

張麗善昨與醫院代表宣布，西螺、林內、土庫、二崙、崙背5鄉鎮衛生所即日起加入此計畫，醫師會定期關心、追蹤包括健康檢查、施打疫苗、評估成長發展、牙齒塗氟轉介追蹤、居家訪視等，家長有需求也可諮詢。

張姓新生兒家長認為，專屬醫師的功能接近家庭醫師，孩子如果有各部位不適，可以透過這名兒科醫師轉介到其他科，解除求醫的無所適從。

縣府表示，今年度前800名加入照護制度的幼兒，可獲Q版保冷袋、紗布巾等禮品1份，詳情可洽雲縣衛生局官網或致電05-5373488。