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嘉義縣通勤月票初步規畫出爐 票價估299元至399元

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣通勤月票初步規畫出爐，票價預估299元至399元。圖／聯合報系資料照片
嘉義縣通勤月票初步規畫出爐，票價預估299元至399元。圖／聯合報系資料照片

交通部今年2月祭出274億特別預算，力推交通月票嘉義縣不在三大都會生活圈內，需自行提出月票需求，縣府建設處今完成初步規畫，通勤月票將分為縣民卡及非縣民卡，每月價格299至399元，包括105條客運路線，以及台鐵大林站至南靖站區間，可讓每名通勤族每月省下約1030元。

縣府建設處指出，初步規畫通勤月票適用範圍，包含公路客運、市區客運、幸福巴士、幸福小黃等13家客運業者，共有105條路線，其中7成以上路線會行經雲林縣、嘉義市或台南市境內，跨縣市連結交通網絡；另，台鐵大林站至南靖站區間也在方案內。

縣府建設處強調，有專屬畫位車次的大眾交通工具，不適用通勤月票優惠，包括國道客運高鐵、嘉義縣公車處7322路、7329路及員林客運6739路。目前嘉義縣所規劃的通勤月票已達一定程度跨境效益，也符合目前通勤族每日通勤需求。

縣長翁章梁表示，為落實交通平權、配合行政院推動中央促進公共運輸使用方案，規畫通勤交通月票，減輕通勤族負擔，在財政考量下，預計推出嘉義縣縣民卡及非縣民卡2種方案，定價將落在299元至399元區間，可讓每名通勤族每月省下約1030元。

縣府建設處表示，因發行通勤月票牽涉層面甚廣，已邀集轄內客運業者、票證公司、車機設備商等確認各項細節及經費，屆時將彙整各方資料後儘速提送中央審查計畫。

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