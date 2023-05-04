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您的幼兒家庭醫師已上線！雲林專責醫師服務增5衛生所

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣幼兒專責醫師制度計畫除有全縣17家院所參與，今天起新增5鄉鎮衛生所擴大服務。記者陳苡葳／攝影
雲林縣幼兒專責醫師制度計畫除有全縣17家院所參與，今天起新增5鄉鎮衛生所擴大服務。記者陳苡葳／攝影

衛福部統計，雲林縣2021年3歲以下嬰兒死亡率約4.1‰、新生兒死亡率2.7‰，均創近年新高，縣府整合轄內17家婦產科接生院所，推動幼兒專責醫師制度計畫，讓出生至3歲的孩童有專屬醫師照顧及追蹤健康狀況，但去年新生兒數銳減至3340人，全縣兒科醫師卻僅70人，醫療資源明顯不足，該計畫今起新增5鄉鎮衛生所擴大服務，家長在新生兒出生時或帶孩童至約定院所就診時，簽署相關文件即可參與。

雲林縣5年前出生人數約4500至4700人，前年降至3830人，成了歷年新低紀錄，去年更減至3340人，縣長張麗善說，全國執登兒科醫師人數3405人，但縣內只有70人，比例占不到2％，少子化凸顯兒科醫療資源匱乏問題。

衛生局3年多前開始試辦幼兒專責醫師制度計畫，台大雲林分院、虎尾若瑟醫院及小幼苗等17家院所均有加入，局長曾春美說，共32名幼兒專責醫師累積收案3歲以下孩童4794人，占比約4成，其中發現68件為需加強照護管理個案，顯見兒科照護需求。

為了貼近個別照護需求、提升就醫可近性，今起西螺、林內、土庫、二崙、崙背等5鄉鎮衛生所也加入該計畫，服務內容包括專業育兒諮詢、健康檢查、施打疫苗、評估成長發展、牙齒塗氟轉介追蹤及居家訪視等，本年度前800名加入照護制度的幼兒，可獲Q版保冷袋、紗布巾等禮品1份。

曾春美表示，另也和社會處網絡合作，掌握周產期高風險孕產婦兒、疑似高風險家庭、發展遲緩或疏忽個案等，必要時啟動評估收案；詳細約定院所名單可至衛生局網站衛教宣導頁面查詢，或電話05-5373488洽詢。

衛生局持續媒合醫院、診所加入，曾春美說，希望未來20鄉鎮市均有1名幼兒專責醫師，她鼓勵家長主動申請，或可透過衛生局轉介媒合幼兒專責醫師約定院所詢問加入，給幼兒完備的醫療資源。

雲林縣幼兒專責醫師制度計畫除有全縣17家院所參與，今天起新增5鄉鎮衛生所擴大服務，家長在新生兒出生時或帶孩童至約定院所就診時，簽署相關文件即可加入，前800名幼兒可獲可愛禮品1份。記者陳苡葳／攝影
雲林縣幼兒專責醫師制度計畫除有全縣17家院所參與，今天起新增5鄉鎮衛生所擴大服務，家長在新生兒出生時或帶孩童至約定院所就診時，簽署相關文件即可加入，前800名幼兒可獲可愛禮品1份。記者陳苡葳／攝影

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