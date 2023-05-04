友善環境 日系服飾公司認養嘉縣大埔造林地

台灣2家日系品牌服飾公司友善環境，將賣購物袋的收入，挹注嘉義林管處從今年起在嘉縣大埔鄉曾文水庫集水區9.3公頃山坡地為期6年的造林工作，預估每年碳吸存量超過79公噸。

嘉義林管處今天發布新聞稿表示，台灣優衣庫有限公司（UNIQLO）及台灣極優服飾有限公司（GU）推動友善環境自備購物袋行動，自去年9月2日起不再免費提供購物紙袋，將收取的購物袋費用挹注林管處在嘉義縣大埔鄉為期6年的造林工作。

嘉義林管處說，2家公司共認養的造林地屬曾文水庫集水區，行政區在嘉義縣大埔鄉，面積9.3公頃，種植台灣櫸、台灣肖楠、台灣雅楠、楓香、香楠、后大埔石櫟等造林木計1萬8680株，每年的碳吸存量約達79.236公噸。

嘉義林管處指出，近年來認養造林的單位不勝枚舉，包括台積電、華邦電、群創、友達、台灣惠普等高科技業，還有萬海航運、嘉義基督教醫院、台灣基督長老教會嘉義中會等。

嘉義林管處說，林務局推動企業認養造林計畫分為捐款造林和合作造林兩種模式，捐款造林由企業捐款，林管處負責發包、執行造林工作，屬公益性質，可節稅並提升企業社會責任形象。

另外，合作造林則由林管處提供需造林土地，由企業提出為期20年的造林計畫書，通過審核後企業自行進行造林工作。

嘉義林管處說，每年依企業提出的造林成果後續核發ESG憑證，目前正規劃建置ESG土地媒合整合平台，歡迎有意願參與認養造林者電洽05-2787006轉分機375。