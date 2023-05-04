快訊

報復烏克蘭襲克里姆林宮 俄回敬24架無人機大軍

友善環境 日系服飾公司認養嘉縣大埔造林地

中央社／ 嘉義縣4日電

台灣2家日系品牌服飾公司友善環境，將賣購物袋的收入，挹注嘉義林管處從今年起在嘉縣大埔鄉曾文水庫集水區9.3公頃山坡地為期6年的造林工作，預估每年碳吸存量超過79公噸。

嘉義林管處今天發布新聞稿表示，台灣優衣庫有限公司（UNIQLO）及台灣極優服飾有限公司（GU）推動友善環境自備購物袋行動，自去年9月2日起不再免費提供購物紙袋，將收取的購物袋費用挹注林管處在嘉義縣大埔鄉為期6年的造林工作。

嘉義林管處說，2家公司共認養的造林地屬曾文水庫集水區，行政區在嘉義縣大埔鄉，面積9.3公頃，種植台灣櫸、台灣肖楠、台灣雅楠、楓香、香楠、后大埔石櫟等造林木計1萬8680株，每年的碳吸存量約達79.236公噸。

嘉義林管處指出，近年來認養造林的單位不勝枚舉，包括台積電、華邦電、群創、友達、台灣惠普等高科技業，還有萬海航運、嘉義基督教醫院、台灣基督長老教會嘉義中會等。

嘉義林管處說，林務局推動企業認養造林計畫分為捐款造林和合作造林兩種模式，捐款造林由企業捐款，林管處負責發包、執行造林工作，屬公益性質，可節稅並提升企業社會責任形象。

另外，合作造林則由林管處提供需造林土地，由企業提出為期20年的造林計畫書，通過審核後企業自行進行造林工作。

嘉義林管處說，每年依企業提出的造林成果後續核發ESG憑證，目前正規劃建置ESG土地媒合整合平台，歡迎有意願參與認養造林者電洽05-2787006轉分機375。

嘉義 曾文水庫集水區 優衣庫 台積電 UNIQLO

延伸閱讀

農水署南下嘉縣 將斥資破億整合解決3鄉6條易淹中排

民進黨內鬥團結難？ 嘉縣黨部開除2資深黨員 停權2議員

日本柚配海鹽、麝香葡萄入酒 臺虎新品日系感爆棚

母親節前夕 嘉縣大湖國小學童「挺大肚」感受媽媽辛勞

相關新聞

您的幼兒家庭醫師已上線！雲林專責醫師服務增5衛生所

衛福部統計，雲林縣2021年3歲以下嬰兒死亡率約4.1‰、新生兒死亡率2.7‰，均創近年新高，縣府整合轄內17家婦產科接...

F-16戰機影像展明登場 將在嘉市志航國小展出

「台灣戰攝影協會」以嘉義水上基地主力機種 F-16為專題將於嘉義市志航國小舉辦攝影展，明天開展後展出至5月12日。協會表...

農水署南下嘉縣 將斥資破億整合解決3鄉6條易淹中排

立法院經濟委員會今天上午南下嘉義縣，視察民雄南社溝、溪口北崙本厝4條及新港後底中排水路，共6條長久被踢皮球的爭議排水，並...

台南最大里活動中心停擺怎麼了？民政局長：分期分批改善

占地面積500坪的台南市南區再興里活動中心，設備年久失修且消防、無障礙設施都缺乏，未開放近半年，里民有抱怨。市議員林美燕...

台南藍軍爆跆拳道委員會有「潛規則」 體育局：積極解決

台南市議會國民黨團今在議會質詢時，指接獲陳情台南市跆拳道委員會遭數名總教練壟斷，年輕人要成立道館需要總教練掛名才能成立，...

民進黨內鬥團結難？ 嘉縣黨部開除2資深黨員 停權2議員

民進黨嘉義縣黨部今天中午發布去年五合一選舉，4名黨員遭檢舉違紀作出裁決處分，評委召集人徐明勲今上午召開評議委員會討論後決...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦