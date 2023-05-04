F-16戰機影像展明登場 將在嘉市志航國小展出

「台灣戰攝影協會」以嘉義水上基地主力機種 F-16為專題將於嘉義市志航國小舉辦攝影展，明天開展後展出至5月12日。協會表示，適逢一年一度的母親節，F-16戰機維護台海安全有如母親無私呵護，志航國小又是紀念空軍英雄高志航，舉辦戰機攝影展更有意義。

甫於2021年成立的「台灣戰攝影協會」專為軍事航空攝影藝術創作者建構的平台，倡導優良拍攝行為與提升藝術創作水平為宗旨，展現戰機之美並表達對空軍的支持。

協會表示，國人能享有自由與安定乃源自於空軍不眠不休保衛國家，就如同母親無私的呵護，再加上志航國小是紀念空軍英雄高志航，因此以嘉義水上基地的主力機種 F-16為專題，與校長鄭宛鈺共同策劃此次特展，除豐富學校母親節活動之外，更希望藉由此次展覽讓學校內的莘莘學子與參與活動的家長認識空軍與F-16戰機。

攝影展共展出140幅6*8相片、8幅60公分*40公分無框畫、及1幅120公分*60公分無框畫，明天開展現場贈送紀念鑰匙圈，也帶著大家認識F-16戰機包括尺寸、大小、重量、塗裝、速度與高度、武器掛載與任務等。