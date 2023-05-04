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農水署南下嘉縣 將斥資破億整合解決3鄉6條易淹中排

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣新港鄉後底湖段中排，過去各單位踢皮球，無法改善堵塞水淹良田，盼農水署能盡快動工解水患。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣新港鄉後底湖段中排，過去各單位踢皮球，無法改善堵塞水淹良田，盼農水署能盡快動工解水患。記者呂慧瑜／攝影

立法院經濟委員會今天上午南下嘉義縣，視察民雄南社溝、溪口北崙本厝4條及新港後底中排水路，共6條長久被踢皮球的爭議排水，並公布解決時程；農委會農田水利署長蔡昇甫表示，現勘3鄉共6條排水路，初估總工程經費破1億元，即日起開始測量設計，下半年陸續發包年底前開工。

立委陳明文邀集經濟部水利署、農委會農田水利署及嘉縣政府等單位現勘民雄南社溝中排、溪口北崙及本厝中排、新港鄉後底湖段中排，共6條長久易淹水且具爭議的排水路，由農水署協調各單位整合，盼解決農田淹水問題。

陳明文表示，爭議排水，是指過去很多農水路土地，雖是水利署，但現在都歸農水署所管，縣府過去也有管，所以很多整治問題，過去就變成縣府、農水署及水利署都不做的「踢皮球」情況，所以今天請農水署現勘來協調整合。

新港鄉大潭村長林陳麥說，過去多年許多單位來看，都沒辦法處理，去年6月豪雨，排水久沒能清，嚴重堵塞，大潭村的「農田如泡在海裡」汪洋一片，甚至淹到住宅，盼能順利施工，解決多年水患。

新港鄉民代表林嘉慶說，後底中排旁農路小，常有車輛翻入水溝，上周又一輛運雞隻貨車翻入，盼排水路U型溝施做時，規畫良好會車空間；蔡昇甫允諾，因農路很長，設計上會加入避車彎來避免。

陳明文說，把長期的痛，一次的解決，這次工程經費，從台灣任性的預算來做補助，解決嘉縣農水路幾十年沒做，易塞易淹，又沒辦法施工困境，未來農民不管在灌溉、排水的耕種環境，將有很大的改善。

蔡昇甫表示，這次由農水署來做協調整合，會勘6條排水，署都願意來承作，即日起開始測量設計，初估總工程經費破1億元，預計年底設計發包動工，未來工程完工將大幅降低地方淹水情況。

農水署初估經費指出，民雄鄉南社溝中排溝渠工程破千萬；溪口鄉美北崙尾小排、本厝村中排一及排二、農地重劃西小給三之四總工程費破5千萬；新港鄉後底湖小段、後底中排二排水溝破4千萬，初預估6條排水經費破1億。

經濟委員會今天上午視察新港排水路，農水署長蔡昇甫允諾，即日起開始測量設計，下半年陸續發包年底前動工。記者呂慧瑜／攝影
經濟委員會今天上午視察新港排水路，農水署長蔡昇甫允諾，即日起開始測量設計，下半年陸續發包年底前動工。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣溪口鄉北崙、本厝4條中排，長期堵塞，缺經費及相關單位整合改善，農民盼這次農水署能實踐諾言。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣溪口鄉北崙、本厝4條中排，長期堵塞，缺經費及相關單位整合改善，農民盼這次農水署能實踐諾言。記者呂慧瑜／攝影
經濟委員會今天上午視察民雄排水路，農水署長蔡昇甫允諾，年底前完成發包動工。記者呂慧瑜／攝影
經濟委員會今天上午視察民雄排水路，農水署長蔡昇甫允諾，年底前完成發包動工。記者呂慧瑜／攝影
經濟委員會今天上午視察溪口排水路，農水署長蔡昇甫允諾，年底前發包完成。記者呂慧瑜／攝影
經濟委員會今天上午視察溪口排水路，農水署長蔡昇甫允諾，年底前發包完成。記者呂慧瑜／攝影

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