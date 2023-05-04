影／嘉義市打擊樂團很「五月天」 敲出時尚與健康

嘉義市的「壯世代」，正準備「打」起來！嘉市府衛生局近來力倡「時尚、勇壯」，並將它落實壯世代日常生活。剛成軍打擊樂「『擊』樂樂團」下午在長青園演藝廳舉行始業式，一群介於60到80歲成員，用敲敲打打方式，展演桃城壯世代新印象。

這個專為壯世代精心規畫打擊樂團，來自中正大學社會責任實踐計劃社區介入規畫，與衛生局、幸福樂齡教育推展協會及長青綜合服務中心合作，把長輩帶到社區學打擊樂，希望將打擊樂帶入更多社區，成為長者樂齡學習新活動。

長者在打擊樂老師陳玫君帶領下，從節拍、律動學起，未來可走入社區展演壯世代樂齡學習新風貌。始業式中，陳玫君挑選五月天樂團「溫柔」及草猛隊「失戀陣線聯盟」教學，長輩透過敲擊學習板，慢慢學習如何捉穩節拍。

陳玫君說，教導長者學打擊樂，要摒棄世俗對這個族群刻板印象，壯世代可以搖滾、流行，可以很「五月天」、很「草猛隊」，不設限打擊樂教學才能碰撞出驚喜的火花。衛生局長廖育瑋前來一起敲敲打打，為長者打氣加油，希望未來可看到更多喜歡敲敲打打、搖搖擺擺勇壯長者。

中正大學傳播系教授盧鴻毅將大學社會實踐計畫帶入社區，他說，行走社區多年經驗發現，長者最喜歡活動之一唱歌，其次跳舞，很少長者活動將打擊樂納入，這次跨越傳統思維把長者帶入打擊樂世界，未來傳播系「健康傳播」及陽明交通大學醫學系「醫療人文」修課學生也會走入社區與打擊樂團長者互動，拍攝記錄學習狀況。