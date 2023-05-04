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台南藍軍爆跆拳道委員會有「潛規則」 體育局：積極解決

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會國民黨團指接獲陳情跆拳道委員會抽取晉級等費用有如收「保護費」。圖／台南市議會國民黨團
台南市議會國民黨團指接獲陳情跆拳道委員會抽取晉級等費用有如收「保護費」。圖／台南市議會國民黨團

台南市議會國民黨團今在議會質詢時，指接獲陳情台南市跆拳道委員會遭數名總教練壟斷，年輕人要成立道館需要總教練掛名才能成立，還能靠選手晉級和獲得黑帶，抽取6百到5千元不等的費用，長期的「潛規則」猶如收取「保護費」，下年度若未訂監督管理辦法，將刪除2千4百萬元預算 。體育局長陳良乾表示已請跆拳道委員會好好處理，也允諾會積極整頓解決。

黨團指出，近3年台南體育總會跟各委員會，向體育局申請的常態性補助獲各項經費，前年經費2千2百萬，今年增加到2千4百萬，經費這麼多，有無落實到基層教練和運動員的培訓上，體育局有落實監督經費的流向嗎？

市議員林燕祝表示，去年起陸續接獲民眾陳情，年輕教練要遵守不成文規定，設立跆拳道館須找一個總教練掛名，才能進入委員會，讓人錯愕的是，這些掛名總教練旗下的選手獲得黑帶獲晉級，就可從中賺取酬庸或抽成，每名選手晉級6到7百不等，升級黑帶5千元，這合理嗎？

議員指出，這幾年發生疫情，選手黑帶認證因此停辦，去年8月東山國中辦理市長盃跆拳道，第一名選手被總教練恐嚇「因為沒黑帶所以成績不算」，選手沒黑帶認證是選手個人造成的嗎？總教練為何不辦黑帶認證，反而要用恐嚇方式讓年輕選手身心受創，幾位總教練還把持壟斷委員會，威脅不容選手任意換道館，議員後來是透過關係才讓陳情選手換道館，才得以繼續學習跆拳道。

王家貞也說，局長都承認有潛規則，陳情事件不是第一天發生，從去年到現在體育局為何容許這些不公不義的事件發生？讓選手受不公不義的對待？議員說，對於收取晉級和黑帶認證費用絕對要禁止，且據了解，只有台南市跆拳道有此陋規其他縣市沒有，請體育局大刀整頓各委員會，讓經費回到選手和教練身上，讓台南體育發展回到正軌。

體育局長陳良乾表示，上周協調完就問教育部沒有這個規定，對於議員指年輕教練無法設道場及選手無法換道館等，已請跆拳道委員會好好處理，他也會積極解決，一周內會答覆議員，下年度也會完善管理組織章程。

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