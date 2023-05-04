台南藍軍爆跆拳道委員會有「潛規則」 體育局：積極解決

台南市議會國民黨團今在議會質詢時，指接獲陳情台南市跆拳道委員會遭數名總教練壟斷，年輕人要成立道館需要總教練掛名才能成立，還能靠選手晉級和獲得黑帶，抽取6百到5千元不等的費用，長期的「潛規則」猶如收取「保護費」，下年度若未訂監督管理辦法，將刪除2千4百萬元預算 。體育局長陳良乾表示已請跆拳道委員會好好處理，也允諾會積極整頓解決。

黨團指出，近3年台南體育總會跟各委員會，向體育局申請的常態性補助獲各項經費，前年經費2千2百萬，今年增加到2千4百萬，經費這麼多，有無落實到基層教練和運動員的培訓上，體育局有落實監督經費的流向嗎？

市議員林燕祝表示，去年起陸續接獲民眾陳情，年輕教練要遵守不成文規定，設立跆拳道館須找一個總教練掛名，才能進入委員會，讓人錯愕的是，這些掛名總教練旗下的選手獲得黑帶獲晉級，就可從中賺取酬庸或抽成，每名選手晉級6到7百不等，升級黑帶5千元，這合理嗎？

議員指出，這幾年發生疫情，選手黑帶認證因此停辦，去年8月東山國中辦理市長盃跆拳道，第一名選手被總教練恐嚇「因為沒黑帶所以成績不算」，選手沒黑帶認證是選手個人造成的嗎？總教練為何不辦黑帶認證，反而要用恐嚇方式讓年輕選手身心受創，幾位總教練還把持壟斷委員會，威脅不容選手任意換道館，議員後來是透過關係才讓陳情選手換道館，才得以繼續學習跆拳道。

王家貞也說，局長都承認有潛規則，陳情事件不是第一天發生，從去年到現在體育局為何容許這些不公不義的事件發生？讓選手受不公不義的對待？議員說，對於收取晉級和黑帶認證費用絕對要禁止，且據了解，只有台南市跆拳道有此陋規其他縣市沒有，請體育局大刀整頓各委員會，讓經費回到選手和教練身上，讓台南體育發展回到正軌。

體育局長陳良乾表示，上周協調完就問教育部沒有這個規定，對於議員指年輕教練無法設道場及選手無法換道館等，已請跆拳道委員會好好處理，他也會積極解決，一周內會答覆議員，下年度也會完善管理組織章程。