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雲林家扶學子吳宜恩逆境勤學 獲選赴加拿大遊學培訓

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林家扶學子吳宜恩（左三）獲選「國際崇她雲林社」的菁英女孩培訓計畫，將赴加拿大遊學。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶學子吳宜恩（左三）獲選「國際崇她雲林社」的菁英女孩培訓計畫，將赴加拿大遊學。記者蔡維斌／攝影

雲林家扶中心受扶國中生吳宜恩，生長在新住民單親家庭，家境困苦逆境向上，平時勤學向上，最近更通過層層的文書面試考核和面試，在「國際崇她雲林社」過關斬將，取得暑假赴加拿大多倫多為期三周的「菁英女孩培訓計畫」資格，今天家扶中心頒贈獎學金鼓勵，她的媽媽梁月草得知女兒靠自己苦心努力取得出國機會，大呼這就是最好的母親節禮物，與有榮焉。

雲林家扶中心主委陳燦勲今天送紅包恭賀吳宜恩，他說，這份榮耀是送給吳宜恩母親最好的母親節禮物，對一個鄉下弱勢家庭的孩子，能榮獲選參加菁英女孩培訓計畫到加拿大，殊屬不易，感謝「國際崇她雲林社」安排具創造力的課程，並給家扶孩子出國深造機會。

崇她雲林社創社長廖文秀表示，吳宜恩出國費用全由該社支付，包含所有食衣住行，最重要的是有機會與來自世界各地菁英女孩，透過國際培訓包含語言、史地、體能、射箭、游泳、獨木舟、野炊等，彼此交流培養團隊精神及自發性學習能力，增長信心與領導能力。

崇她雲林社長楊薇蓁、副社長林惠珠、社友蘇玉姿今天也到場道賀。楊薇蓁指出，該社2021年推出「菁英女孩培訓計畫」鼓勵弱勢孩子，有機會成為國際菁英人才，尤其以家境弱勢、學習力強，願意為自己的未來努力翻轉人生的孩子，吳宜恩通過甄選將於暑假將到加拿大多倫多Tawingo Camp接受為期20天課程學習。

吳宜恩的越南籍媽媽梁月草說，從準備資料面試的緊張，到取得資格的喜悅，除了開心從中也加強了英文的聽說讀寫能力。吳也送一束康乃馨感謝媽媽支持與鼓勵。

陳燦勲說，吳宜恩的媽媽辛苦拉拔三名子女，做清潔工、早餐車打工、市場攤位販售、越語翻譯，如今女兒學習有成，還有機會出國，辛苦終獲代價，母親節前夕送了個大禮，大家為她們高興。

雲林家扶主委陳燦勲（右二）致贈小紅包，肯定及鼓勵吳宜恩的努力。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶主委陳燦勲（右二）致贈小紅包，肯定及鼓勵吳宜恩的努力。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶學子吳宜恩（左三）介紹「國際崇她雲林社」的菁英女孩培訓計畫，以及將赴加拿大遊學的相關資訊。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶學子吳宜恩（左三）介紹「國際崇她雲林社」的菁英女孩培訓計畫，以及將赴加拿大遊學的相關資訊。記者蔡維斌／攝影

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