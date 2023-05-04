嘉義歷史建築「吳杯初濟生醫院」開幕 展示醫療古文物
嘉義縣歷史建築吳杯初濟生醫院1928年興建至今，是朴子市首座洋樓式醫院宅第，2015年8月遭蘇迪勒颱風重創，建築物傾倒毀損，去年11月修復完工，縣長翁章梁今到場參加揭牌啟用典禮，將委由松梅國小經營管理，一樓設講堂供小學社區使用，有投影機及布幕，二樓展出牛挑灣醫瘵文化，展示醫療文物、老照片等，提供社區民眾使用。
吳家後代醫師吳坤煥說，吳杯初濟生醫院建築物已有近百年歷史，因極具保存價值，在2014年申請登錄為歷史建築，決定以活化代替拆除，沒想到隔年8月就遇蘇迪勒颱風，因附生在建築物上的雀榕受風傾倒，導致建築物嚴重倒塌受損，為傳承歷史文化，並保存鄉親記憶，歷經數年努力修復完工，將作為公益供鄉親使用。
文化觀光局長徐佩鈴表示，吳杯初濟生醫院遭蘇迪勒颱風重創，斥資2200萬元修復，由雲林科技大學建築與室內設計系主任蘇明修及葉智欽建築師事務所經數年努力，去年11月完工，採「新舊共構」工法，建物1樓採鋼構形式補強結構、修築竹編牆面，也有牛挑灣文化工作室和松梅國小學生一同設計花磚裝飾外牆，為老建築注入新活力。
縣長翁章梁說，今天是醫神保生大帝的聖誕，特地選在今天舉辦吳杯初濟生醫院開幕典禮別具意義，當初醫師吳杯初治療無數地方鄉親，醫院與地方有深厚連結，建築物、文物均具歷史保存價值，經修復活化後，一樓設講堂供小學社區使用，二樓展出牛挑灣醫瘵文物，保存朴子醫療文化的歷史及軌跡，也提供給社區地方使用，促進在地發展。
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