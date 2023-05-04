昔日中華隊「鐵捕」曾智偵回饋鄉親 每周五義務指導快樂運動

曾經是中華隊當家捕手有「鐵捕」之稱的曾智偵目前於中信金融管理學院擔任副教授兼球隊教練，曾智偵是嘉義人，每周五晚上都會到嘉義市立體育場免費指導市民拉筋伸展、核心肌群訓練，從學員不到20人，如今超過160人。曾智偵說，感受到拉筋伸展運動的好處，回饋鄉親更希望大家生活得更健康。

曾智偵在職棒生涯中效力於中華職棒統一獅，是統一獅的第一代當家捕手，早期曾與當時的兄弟象隊洪一中並列為台灣兩大捕手，皆有「鐵捕」美稱。

曾智偵是嘉義人，嘉義市民族國小少棒隊、嘉義市南興國中青少棒隊、嘉義市東亞高工（與吳鳳中學合併為東吳高職）青棒隊、陸光、台電、統一棒球隊、中華職棒統一獅隊及總教練等。

目前曾智偵在台南市中信金融管理學院授課也擔任球隊教練，他說，回想以前在打職棒時受到不少鄉親球迷支持，自己是嘉義市民栽培出來，從職棒舞台退休下來後在學校任教就比較有多餘時間運用，每周五晚上7點到8點半在嘉義市體育場指導市民一起運動，回饋鄉親。有些市民肩頸痠痛，透過拉筋伸展的動作都有明顯改善，在口耳相傳下，一起來運動的人愈來愈多。

曾智偵說，自己年齡快65歲，隨著年齡增長，在步入銀髮族這階段，拉筋伸展事實上比做一些肢體強化更為重要，因為身體會日益衰老，透過訓練可以延緩衰退的速度。

他說，在職棒那麼多年，難免會有職業傷害，自己曾有脊椎滑脫症狀，走不到200公尺就會因為痠麻沒辦法繼續走下去，去看骨科醫師建議開刀，不過，有類似這樣症狀的學長學弟去開刀但是並沒有顯著改善，反而自己透過拉筋伸展、加強核心肌群訓練以及按摩，如今腰椎痠痛幾乎已恢復百分之95以上，有這樣的親身體會，所以每周五回嘉義市指導學員一起來運動，不少人有感受到這樣運動的好處，所以都很期待周五的到來。