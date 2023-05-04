黃偉哲為40呎貨櫃封櫃 慶台南鳳梨「再成功外銷日本」

台南市長黃偉哲今天為輸日40呎貨櫃、33.6公噸台南鳳梨封櫃，慶祝「台南鳳梨再次成功打入日本市場」。

黃偉哲表示，很高興再度來到楠西，為將輸出日本的台南鳳梨封櫃。台南鳳梨新鮮優質，不僅深受國內消費者肯定，之前外銷輸出日本各大銷售通路，也深獲日本民眾喜愛。今天預計外銷的兩櫃鳳梨，是「之前積極與海外商社洽談而成所努力得來的結果」。

黃偉哲表示，鳳梨產季即將進入尾聲，緊接著是台南芒果產季，相信接下來6月的國際芒果節還會有另一波高峰，市府也已著手芒果等農特產品銷售，與民間、通路商及農民共同協力合作，期盼能將台南最優質農特產品發展至全世界，再度創造銷售長紅多贏局面。

黃偉哲說，為確保鳳梨輸日品質，特邀請農委會農業試驗所嘉義分所副研究員官青杉博士，指導農民田間管理與集貨場清潔作業流程，落實生產銷售履歷認證，確保外銷品質產量，期盼成功在日本消費市場建立好口碑。也呼籲喜愛鳳梨的消費者支持台南辛苦的農民。