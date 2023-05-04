紓解南科交通 國1增設台南北外環交流道決標今年可開工

近年來台南都會區發展迅速，台南市長黃偉哲爭取沿著鹽水溪、銜接國道一號的北外環道交流道，在中央的支持下，已經順利決標，預計今年將開工。工程由高工局辦理，經費約17億元，預計在2025年完工，可疏解永康交流道車潮及提升安平區、安南區、中西區、北區及永康區等進出國道的便利性。

黃偉哲表示，他提出「四橫三縱」路網計畫，完善條條大路通府城的願景，感謝副總統賴清德、行政院前院長蘇貞昌與院長陳建仁的大力支持，讓台南都會區快速路網的建構計畫能夠加速推動，打造迅速好行的交通網絡。

黃偉哲說，南科、永康、安南，是台南人口移入增長明顯的區域，包括交通在內的交通基礎建設，也要跟上區域發展的腳步，才能夠讓市民安居樂業，將要求工務單位如期如質完成建設，推動更好的台南生活圈。

高工局指出，配合營建署興建的台南北外環快速道路工程，為使高快速路網有效快速聯結，台南市政府提出增設北外環北入國道1號及國道1號南出的連接匝道工程，將在於北外環安南方向設置2支匝道，包含北外環北入國道1號及國道1號南出的連接匝道工程，地點在永康及新市區交界。

工務局表示，去年北外環3期完工串連一期，今年再完工永安路拓寬銜接北外環，接下來除了繼續推動北外環延伸到溪頂寮大橋的2期工程，另外就是建設與國一的交流道，包括北入與南出各一股匝道，期待能紓解永康交流道的壓力，並更快接上安南區的台江大道，讓往來南科與府城的市民多一條快捷路線。