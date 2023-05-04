快訊

獨／揭曉了！誠品下一家24小時書店將進駐松菸 原因曝光

期刊先刊再審是未來大勢？學界論戰幾乎一面倒指出盲點

爺奶也想談戀愛！英國銀髮族交友軟體的心動人生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紓解南科交通 國1增設台南北外環交流道決標今年可開工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
北外環3期與國道一號相交處增設交流道串聯，已順利決標即將動工。圖／台南市政府提供
北外環3期與國道一號相交處增設交流道串聯，已順利決標即將動工。圖／台南市政府提供

近年來台南都會區發展迅速，台南市長黃偉哲爭取沿著鹽水溪、銜接國道一號的北外環道交流道，在中央的支持下，已經順利決標，預計今年將開工。工程由高工局辦理，經費約17億元，預計在2025年完工，可疏解永康交流道車潮及提升安平區、安南區、中西區、北區及永康區等進出國道的便利性。

黃偉哲表示，他提出「四橫三縱」路網計畫，完善條條大路通府城的願景，感謝副總統賴清德、行政院前院長蘇貞昌與院長陳建仁的大力支持，讓台南都會區快速路網的建構計畫能夠加速推動，打造迅速好行的交通網絡。

黃偉哲說，南科、永康、安南，是台南人口移入增長明顯的區域，包括交通在內的交通基礎建設，也要跟上區域發展的腳步，才能夠讓市民安居樂業，將要求工務單位如期如質完成建設，推動更好的台南生活圈。

高工局指出，配合營建署興建的台南北外環快速道路工程，為使高快速路網有效快速聯結，台南市政府提出增設北外環北入國道1號及國道1號南出的連接匝道工程，將在於北外環安南方向設置2支匝道，包含北外環北入國道1號及國道1號南出的連接匝道工程，地點在永康及新市區交界。

工務局表示，去年北外環3期完工串連一期，今年再完工永安路拓寬銜接北外環，接下來除了繼續推動北外環延伸到溪頂寮大橋的2期工程，另外就是建設與國一的交流道，包括北入與南出各一股匝道，期待能紓解永康交流道的壓力，並更快接上安南區的台江大道，讓往來南科與府城的市民多一條快捷路線。

工務局指出，隨著南科與沙崙兩大經濟引擎的發展，完善4橫3縱快速路網，建構從新市、安定到安南、永康的路廊，是串連鹽水溪南北岸產業地帶的關鍵。市府目前在永康交流道旁的物流轉運專區已經完工，南科特定區的開發也將在今年看到重劃成果，未來透過北外環道與國道的緊密串連，除了提升運輸效率，也能配合南科投資擴大，帶動周遭行政區的繁榮發展。

北外環3期與國道一號相交處增設交流道串聯，已順利決標即將動工。圖／台南市政府提供
北外環3期與國道一號相交處增設交流道串聯，已順利決標即將動工。圖／台南市政府提供

延伸閱讀

協助青年就業 黃偉哲邀台積電等50間企業辦高中職就業博覽會

台南台江建庄200周年 地方邀請27庄神明看大戲

台南小黃公車新路線 山上與善化民眾受惠

麗娜輪「台南－澎湖」疫後復航 台南特產船上買得到

相關新聞

總統公布環評修正案歐欣案失效「最強里長」激動：我們贏了

台南市龍崎掩埋場爭議多年，立法院日前三讀通過「環評法」增修條文，總統府公布昨天公布環評法修正案，有「最強里長」之稱的前龍...

黃偉哲為40呎貨櫃封櫃 慶台南鳳梨「再成功外銷日本」

台南市長黃偉哲今天為輸日40呎貨櫃、33.6公噸台南鳳梨封櫃，慶祝「台南鳳梨再次成功打入日本市場」。

紓解南科交通 國1增設台南北外環交流道決標今年可開工

近年來台南都會區發展迅速，台南市長黃偉哲爭取沿著鹽水溪、銜接國道一號的北外環道交流道，在中央的支持下，已經順利決標，預計...

協助青年就業 黃偉哲邀台積電等50間企業辦高中職就業博覽會

為協助青年學子認識就業市場，台南市政府於5月6日在台南高工舉辦高中職就業博覽會，包含台積電在內等50家企業將提供青年就業...

春茶旱災減產延後採茶缺工 移民署上山抓「黑工」茶農叫苦

嘉義縣大阿里山區茶園嚴重乾旱，產量大砍僅剩不到3成，茶農嘆，春茶只能用1個「慘」字形容！採收期延後到目前採收，農忙期採茶...

交通黑暗期要來了？ 連接嘉縣市軍輝橋明天下午封閉改道15個月

嘉義縣市重要交通樞紐軍輝橋改建，上下游興設2座便橋，明天下午2點軍輝橋封閉，施工期間15個月用路人逆時鐘改道，民眾擔心交...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦