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春茶旱災減產延後採茶缺工 移民署上山抓「黑工」茶農叫苦
嘉義縣大阿里山區茶園嚴重乾旱，產量大砍僅剩不到3成，茶農嘆，春茶只能用1個「慘」字形容！採收期延後到目前採收，農忙期採茶缺工嚴重，移民署又上山抓逃逸東南亞移民「黑工」，與移民官玩捉迷藏，茶農缺人手採茶叫苦。
國內農村缺工普遍，尤其碰上農忙季節性缺工現象，因勞動部未開放採茶移工，有採茶工工頭找非法移工上山採茶，對茶農幫助很大，但大家都只能偷偷做，不敢說。針對茶農抱怨移民署利用採茶農忙抓非法移工，移民署嘉義縣專勤隊說，日前有人向縣府勞青處檢舉逃逸移工，配合上山取締，查獲3名非法移工，警方也會查辦非法移工，這次行動不是全國性專案勤務。
茶農說，日前看到移民官開車上山攔查非法移工，移工嚇得騎機車在山間小路逃逸，他說，春茶收益占一半以上，今年碰上長期乾旱減產，採收期延後到現在，農忙缺工，移民署又上山抓逃逸移民「黑工」， 茶農處境只有「苦」字形容。
茶農表示，他們要支付20名採茶工，每趟上山貨車車資6000元，還要負擔採茶工意外險，採茶論公斤計算工資，每公斤60元，採茶工移工只占少數，大多來自平地雲嘉南農漁村婦女，採茶功夫好的工人，1天逾3000元以上收入，採收期集中又缺工，大家搶工人。
今年大阿里山區竹崎、梅山、番路及阿里山鄉茶園，一眼望去，可看見一撮翠綠有長芽，一撮深綠未長出，一撮撮不均勻，尤其茶園隔上下排，同樣是去年11月剪完茶，準備收成春茶時可見，上排沒生長新芽跡象，下排則有吐春芽明顯對比。
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