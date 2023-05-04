總統公布環評修正案歐欣案失效「最強里長」激動：我們贏了

台南市龍崎掩埋場爭議多年，立法院日前三讀通過「環評法」增修條文，總統府公布昨天公布環評法修正案，有「最強里長」之稱的前龍崎牛埔里長陳永和在臉書激動宣告「總統公布了，我們贏了！這2年多來的煎熬值得了。」後續他會再爭取歐欣掩埋場納入國家公園，先前議會專案報告農業局說預計9月開放地質公園，陳永和要求依先前承諾7月開放供大眾參觀。

陳永和說，總統公布環評法第16之2條文修正案，後續環保署也會副知歐欣公司其環評、環差失其效力！（環保署公文）若歐欣公司不服可向高等行政法院提出訴訟。如此一來他將近12年的努力也將告一段落了。他感謝這將近12年來所有支持者和相關人士及媒體朋友們的幫忙，足感恩。

陳永和說，接下來要努力的是，如何要求交通部觀光局，將歐欣掩埋場的場址也一併納入西拉雅風景區的範圍內！不能只有牛埔老百姓的土地納入西拉雅風景區，而歐欣掩埋場卻不必納入！如此是有違土地規畫公平原則的。

龍崎是台南市37區人口數最少的，青壯人口外流嚴重，陳永和原本在外經營工廠，民國100年底因歐欣掩埋場案，家鄉老人到工廠拜託他說「沒有人敢插手，家鄉要沒有」，他取得工業局資料後，決定回鄉抗爭，要保護龍崎牛埔惡地形 世界級自然遺產，103年參選牛埔里長，107年底投入台南市長選舉上演大驚奇，也將投入2024年立委選舉。

陳永和說，2011年9月底返鄉，當時父親才去世3個月，新家才蓋好，老婆還虧他不要好好的房子不住，要去住籠仔內（監獄）或是鑽地底（墳墓），因為有人警告他不要出面，但他決定為家鄉而戰，當時提出廢止環評的訴求，沒有人看好，但經過漫長12年終於等到總統府公告。

龍崎掩埋場案廢止後，很多人關心他是否繼續參選立委，陳永和說，最近拜票有人質疑他有什麼學經歷，他回答只有「精力」，他精力旺盛，沒有後顧之憂只有往前衝，參選立委是要喚醒人民公樸，領人民的血汗錢，就要將百姓福祉放在心上努力為民服務。

國民黨團日前邀請台南社區大學環境行動小組召集人黃煥彰到議會專案報告，要求盡速開放地質公園和自然保留區，同時爭取將其中歐欣掩埋場51公頃土地，依國土計畫法速劃設為國土保育地，並請市府規畫及協調相關單位買回歐欣土地，以保護龍崎牛埔惡地形完整，並盡速開放參觀。

農業局允諾5月間召開地質公園開放協調會，將邀請國產署、退輔會、西拉雅風景區管理處、龍崎公所及台南市地質公園協會與會討論，在9月間開放從龍崎工廠門口至行政中心再到戰備池沿線道路等區域，供社區參與、地景旅遊、地質保育及環境教育等工作。

陳永和則要求依先前承諾在7月暑假前開放，他說，地質公園就是參觀自然景觀，目前環境已有人維護，只要再整理公廁、在建築內設置桌椅供休息，以及設置飲水機等簡易設備，不需要再拖到9月。