交通黑暗期要來了？ 連接嘉縣市軍輝橋明天下午封閉改道15個月
嘉義縣市重要交通樞紐軍輝橋改建，上下游興設2座便橋，明天下午2點軍輝橋封閉，施工期間15個月用路人逆時鐘改道，民眾擔心交通黑暗期來臨交通混亂，又汛期颱風期將至，擔心八掌溪水暴漲危及便橋人車安全；公路總局第五區工程處及警方說，已做好交通規畫，派員警、義交指揮疏導，滾動檢討。
嘉市吳鳳南路上跨越八掌溪台18線（阿里山公路）軍輝橋，是連接中埔鄉與嘉市重要橋梁要道，交通流量龐大，重建改道改變用路人習慣，市府、五工處、警方、地方人士開多次座談，增設交通標線標誌，明天下午2點封閉，義交在2座便橋24小時指揮疏導交通，警方上下班交通尖峰時段執勤。
五工處說，軍輝橋改建已完成原橋上、下游，各1座雙車道 (含人行道)通行鋼便橋。為利原橋拆除改建，封閉軍輝橋施工期間，請用路人改行便橋，改道動線維持逆時鐘改道方式，即嘉市區往中埔鄉行駛下游通行便橋、中埔鄉往嘉市區行駛上游通行便橋，腳踏車與行人走專用道。
在地興仁里長呂文章說，改道後，用路人增加轉彎繞道時間，可能造成交通阻塞，雖五工處、市府做好交通標線、標誌、指示牌，也有宣導，但明天改道上路，還是會讓用路人擔心，希望發現問題馬上檢討改善，維持交通順暢安全。
市警局交通隊說，會視改道交通狀況，隨時與五工處滾動檢討改進，軍輝橋屬市區道路限速，請用路人遵守改道交通措施，分流行駛；五工處說，已做好交通疏導及安全維護準備，為避免暴漲溪水危害橋梁安全，在上游五虎寮橋設監測水位設備，一旦達到警戒水位將封橋。
軍輝橋橋齡逾40年，歷經八七水災、莫拉克颱風等侵襲，橋墩裸露、通洪斷面無法滿足現今河川治理計畫要求，為守護民眾用路安全，嘉市府與五工處等爭取「台18線軍輝橋改建工程」，經費9.70億元，預計明年10月完工。
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