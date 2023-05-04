守護綠色港灣 台南前4個月稽查商港漁港汙染 37船次均無超標

依環保署港區空氣汙染物排放清冊資料顯示，台南市港區內空氣汙染排放來源以船舶為主，環保局今年與交通部航港局、台灣港務公司及海巡等單位合作，加強進港船舶目測判煙稽查及抽驗油品使用情形，已稽查37船次，雖未發現超標，但鼓勵停留超過2小時船隻優先使用岸電，減少柴油發動機的使用。

台南市環保局表示， 船舶引擎未經正常燃燒或使用不合規定的含硫油品，燃燒期間會排放硫氧化物，易對身體產生危害，大氣中也會易形成酸雨， 南市有多個漁港及1個國際商港，其中又以安平國際商港、安平漁港及將軍漁港船隻設籍數最多。

為維護空氣品質，今年除持續以目測判煙及抽油等稽查外，並與台灣港務公司、亞果遊艇等民間企業合作，鼓勵船舶停靠於設有岸電設備的泊位時(安平商港7座、亞果遊艇碼頭32座)，減少柴油發電機的使用，停留超過2小時優先使用岸電。4個月來已稽查37船次，未發現船隻排放超標情形。

環保局長許仁澤表示，隨著疫情復甦，遊艇及觀光人潮已重現，港區的空氣 染源不容忽視，相關船舶應重視並自主管理，避免因違規超標而被開罰。