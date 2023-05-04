快訊

打詐淪口號！派出所長收賄100萬 幫詐團首腦查個資、洩辦案進度

美國又一家銀行搖搖欲墜 PacWest盤後大跌60%考慮出售

新光金改選能否變天？ 吳東亮還要闖過三道防線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

守護綠色港灣 台南前4個月稽查商港漁港汙染 37船次均無超標

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局加強進港船舶目測判煙稽查及抽驗油品使用情形，以維空氣品質。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局加強進港船舶目測判煙稽查及抽驗油品使用情形，以維空氣品質。記者鄭惠仁／攝影

依環保署港區空氣汙染物排放清冊資料顯示，台南市港區內空氣汙染排放來源以船舶為主，環保局今年與交通部航港局、台灣港務公司及海巡等單位合作，加強進港船舶目測判煙稽查及抽驗油品使用情形，已稽查37船次，雖未發現超標，但鼓勵停留超過2小時船隻優先使用岸電，減少柴油發動機的使用。

台南市環保局表示， 船舶引擎未經正常燃燒或使用不合規定的含硫油品，燃燒期間會排放硫氧化物，易對身體產生危害，大氣中也會易形成酸雨， 南市有多個漁港及1個國際商港，其中又以安平國際商港、安平漁港及將軍漁港船隻設籍數最多。

為維護空氣品質，今年除持續以目測判煙及抽油等稽查外，並與台灣港務公司、亞果遊艇等民間企業合作，鼓勵船舶停靠於設有岸電設備的泊位時(安平商港7座、亞果遊艇碼頭32座)，減少柴油發電機的使用，停留超過2小時優先使用岸電。4個月來已稽查37船次，未發現船隻排放超標情形。

環保局長許仁澤表示，隨著疫情復甦，遊艇及觀光人潮已重現，港區的空氣 染源不容忽視，相關船舶應重視並自主管理，避免因違規超標而被開罰。

延伸閱讀

台東長濱漁港變砂港漁民盼改建 縣府申請大型疏濬

南市每日垃圾缺口450噸 30萬噸暫存要近20年才處理完

南市已出現6例登革熱境外移入 化學防治人員回訓備戰

新北漁港多式微 2026年完成28處智慧化漁港、休憩景點

相關新聞

守護綠色港灣 台南前4個月稽查商港漁港汙染 37船次均無超標

依環保署港區空氣汙染物排放清冊資料顯示，台南市港區內空氣汙染排放來源以船舶為主，環保局今年與交通部航港局、台灣港務公司及...

天主教教宗方濟各任命 方濟會士黃敏正神父出任台南教區主教

天主教教廷梵蒂岡昨天下午6點宣布，聖父教宗方濟各任命方濟會士、新竹教區大溪聖方濟堂主任司鐸黃敏正神父，為新任台南教區主教...

舊嘉菸挨批原地踏步 文化局：活化加緊腳步

嘉義市3公頃「公36」舊嘉義菸葉廠活化案，市府2021年整修禮堂完工做影視音基地、展開規畫改善第10和11號倉庫，但議員...

乾旱 白河蓮花少4成 二崙西瓜熱銷

南部地區水情仍嚴峻，台南白河區蓮花田因乾旱和人力因素等種植面積大幅縮減約4成，花況仍美麗，白河蓮花季周日登場；另，雲林的...

每周1杯豆漿 嘉縣大豆食材進12校

嘉義縣政府推安心大豆食材進校園計畫獲農糧署補助12台豆漿機，以新港鄉產大豆磨製新鮮豆漿，今年起12所國小至高中、3000...

台南雙語資源 偏鄉憂比不上市區

台南市政府推動校校有雙語政策，多名議員昨質詢認為市區與舊縣區資源差距大，師資不足、沉浸式教學看不出成果，有偏鄉小學學生英...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦