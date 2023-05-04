天主教教宗方濟各任命 方濟會士黃敏正神父出任台南教區主教

天主教教廷梵蒂岡昨天下午6點宣布，聖父教宗方濟各任命方濟會士、新竹教區大溪聖方濟堂主任司鐸黃敏正神父，為新任台南教區主教。台灣地區主教團秘書長陳科神父上午證實，收到教廷的任命信件，上午會公布在主教團官網，準主教黃敏正就職大典由台南教區決定。

天主教真理電台臉書說，即將就任台南教區主教的黃敏正神父，祖籍高雄市，1955年出生於台南縣麻豆鎮，是天主教在台灣開教第二位領洗的黃鎮家族第六代信友。黃敏正在家族薰陶下初二時，參加修院夏令營被修道人簡樸、規律又喜樂的團體生活深深吸引。在獲得父親同意後，前往台北總教區方濟中學就讀並住進小修院。1979年9月2日黃敏正加入方濟會，1984年3月29日晉鐸神父。

黃敏正1992年至1998年擔任方濟會中華會省會長，並擁有羅馬宗座安多尼大學靈修學碩士學位。台南教區成立於1961年，範圍包括台南市及澎湖，2021年李若望主教因健康因素請辭，由前主教林吉男擔任宗座署理暫代管理。

2年前，傳出嘉義、台南教區可能合併消息，引起神職人員教友及外界的關切，隨著教廷命任命嘉義教區主教鍾安住調升台北教區總主教，去年教廷任命阿里山鄉鄒族神父浦英雄出任嘉義教區主教，昨天又發布神父黃敏正出任台南教區主教，被解讀為嘉義、台南教區將不會合併，嘉義教區範圍嘉雲三縣市。